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Саммит ОДКБ. Что в повестке и насколько актуальна коалиция сегодня? Анонс ток-шоу «По существу»

20 ноября 2022 11:37
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Предстоящий саммит в Ереване станет инфоповодом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Что в повестке и актуальность военной коалиции? Кто пытается вбить клин в 30-летнюю союзническую слаженность? Насколько функциональна миссия в новых реалиях? В прямом эфире соберутся не только офицеры, но и политологи-международники, а также ожидается телемост с экспертами из стран-участниц коллективного договора. Задать свой вопрос может каждый зритель. QR-код на экране во время ток-шоу переадресует желающих на чат-платформу трансляции в YouTube.

Присоединяйтесь к прямому эфиру уже завтра, 21 ноября, в 18:30.

# ОДКБ # Фотофакт

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