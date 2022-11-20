Саммит ОДКБ. Что в повестке и насколько актуальна коалиция сегодня? Анонс ток-шоу «По существу»

Предстоящий саммит в Ереване станет инфоповодом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что в повестке и актуальность военной коалиции? Кто пытается вбить клин в 30-летнюю союзническую слаженность? Насколько функциональна миссия в новых реалиях? В прямом эфире соберутся не только офицеры, но и политологи-международники, а также ожидается телемост с экспертами из стран-участниц коллективного договора. Задать свой вопрос может каждый зритель. QR-код на экране во время ток-шоу переадресует желающих на чат-платформу трансляции в YouTube.