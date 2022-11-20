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«Жаль, что вы не канцлер Германии». Почему белорусский политолог сказал это немецкому депутату?

20 ноября 2022 19:37
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Надежда Сасс, СТВ:
Вальдемар, действительно, сейчас зерновая сделка продлена на конкретный срок, и Российская Федерация скорее имеет право требовать определенные преференции для себя. Но что касаемо удобрений, запрета на их экспорт, может ли в будущем быть решена эта проблема под продление, например, глобально на год зерновой сделки?

«Жаль, что вы не канцлер Германии». Почему белорусский политолог сказал это немецкому депутату?-1

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Насколько я знаю, официальный запрет на импорт, экспорт удобрений снят.

Надежда Сасс:
Но все равно, к сожалению, компании сталкиваются с трудностями.

Вадим Боровик, политолог: :
Компании страхуют.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
С логистики не сняли. Правильно Президент сказал: приезжайте – берите.

Вальдемар Гердт:
Давайте будем делать новую логистику. Надо садиться за стол и вопреки всем планам западным сесть и прагматично проговорить о формировании новых логистических путей для финансов и для товара самого. Я готов к этим переговорам. Хоть завтра прилечу и будем говорить. И мы выстроим, вопреки всем выстроим.

«Жаль, что вы не канцлер Германии». Почему белорусский политолог сказал это немецкому депутату?-4

Вадим Боровик:
Жаль, что вы не канцлер Германии.

Вальдемар Гердт:
Об этом надо говорить.

Вадим Боровик:
Цепочки транспортно-логистические выстраиваются десятилетиями, контракты долгосрочные.

«Жаль, что вы не канцлер Германии». Почему белорусский политолог сказал это немецкому депутату?-7

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# Международная политика # Надежда Сасс # Вальдемар Гердт # Вадим Боровик # Фотофакт

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