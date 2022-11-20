«Жаль, что вы не канцлер Германии». Почему белорусский политолог сказал это немецкому депутату?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Вальдемар, действительно, сейчас зерновая сделка продлена на конкретный срок, и Российская Федерация скорее имеет право требовать определенные преференции для себя. Но что касаемо удобрений, запрета на их экспорт, может ли в будущем быть решена эта проблема под продление, например, глобально на год зерновой сделки?
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Насколько я знаю, официальный запрет на импорт, экспорт удобрений снят.
Надежда Сасс:
Но все равно, к сожалению, компании сталкиваются с трудностями.
Вадим Боровик, политолог: :
Компании страхуют.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
С логистики не сняли. Правильно Президент сказал: приезжайте – берите.
Вальдемар Гердт:
Давайте будем делать новую логистику. Надо садиться за стол и вопреки всем планам западным сесть и прагматично проговорить о формировании новых логистических путей для финансов и для товара самого. Я готов к этим переговорам. Хоть завтра прилечу и будем говорить. И мы выстроим, вопреки всем выстроим.
Вадим Боровик:
Жаль, что вы не канцлер Германии.
Вальдемар Гердт:
Об этом надо говорить.
Вадим Боровик:
Цепочки транспортно-логистические выстраиваются десятилетиями, контракты долгосрочные.