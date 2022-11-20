«Жаль, что вы не канцлер Германии». Почему белорусский политолог сказал это немецкому депутату?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Вальдемар, действительно, сейчас зерновая сделка продлена на конкретный срок, и Российская Федерация скорее имеет право требовать определенные преференции для себя. Но что касаемо удобрений, запрета на их экспорт, может ли в будущем быть решена эта проблема под продление, например, глобально на год зерновой сделки?