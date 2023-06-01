Лукашенко: мы живём в таких климатических условиях, где не только сушит, но и зальёт

Экономика – основа всего. Это подчеркнул Президент на встрече с руководителями спецслужб стран Содружества. А потому встречи с партнерами стали уже традиционными в графике главы государства. Сегодня, 1 июня, о взаимном товарообороте и укреплении деловых связей говорили на встрече с губернатором Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этим регионом Беларусь особенно активно сотрудничает в последние годы. Успехи подтверждает экономическая статистика – за 2022-й наторговали на 330 миллионов долларов. Но это далеко не предел, убежден Президент. Нам по силам выйти на показатель в полмиллиона. Неиспользованных резервов для этого достаточно. Как показало время, решение об углублении экономической интеграции в рамках Союзного государства было судьбоносным. Благодаря ему западные санкции не нанесли критического ущерба. Ключевыми направлениями белорусско-российских отношений должны стать технологический суверенитет и производственная кооперация. Президент убежден, что мощной отправной точкой в этом вопросе может стать проект по строительству на базе липецкого тракторного завода сборочного производства техники «Амкодор».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уход западных компаний освобождает нам с вами место для расширения сотрудничества и нашей работы. Как мне докладывают, вы не намерены отказываться от реализации начатой несколько лет назад программы развития городского электротранспорта. Мы готовы поставлять полную линейку вам, если это нужно, пассажирской и сельскохозяйственной техники, прицепного, навесного оборудования. Это относится и к дорожной технике. В сельском хозяйстве, я знаю, у вас достаточно на земле развито сильно сельское хозяйство. Готовы работать с вами по переработке сельскохозяйственной продукции, чтобы люди в России получали чистую, экологичную и высокотехнологичную продукцию питания. Перспективным видится сотрудничество в сфере модернизации зерносушильных комплексов. Мы живем с вами в таких климатических условиях, где не только, как сегодня у нас, сушит, но и зальет. Поэтому зерносушильные комплексы нужны, «Амкодор», кстати, и занимается также зерносушильными комплексами. Пожалуйста, мы можем построить любой мощности зерносушильный комплекс.

Осенью в Липецкой области пройдут дни Республики Беларусь. Как отметил Александр Лукашенко, людям надо показать реальные результаты совместной работы. Тем более, что сделано немало.