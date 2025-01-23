О медиаатаках и скандальной резолюции Европарламента – выборы в Беларуси обсудили с журналистом из Азербайджана

Электоральная кампания и уж тем более президентские выборы – период, когда стреляют просто очередями фейков и деструктивной информации. Возможен ли иммунитет от этой «заразной болезни»? И как противостоять таким медиаатакам?

Нателла Османлы, главный редактор Baku TV RU:

То, что касается фейков, все зависит от готовности электората воспринимать какую-либо информацию. Если мы в данном случае говорим о действующей власти Беларуси, то Президент так себя зарекомендовал, что гражданам, я думаю, любые вбросы такого уровня абсолютно не интересны. Они интересны с точки зрения креативности тех структур, которые занимаются в специальных отделах их разработкой, но с точки зрения воздействия на избирателей, я думаю, они неэффективны, как по отношению к кандидату, действующему главе государства, так и по отношению к каким-либо другим кандидатам. Я думаю, на сегодня пользователь соцсетей уже достаточно искушен и понимает, что им хотят манипулировать, но все равно ухо нужно держать востро, что называется, и отслеживать такие публикации, хотя бы для того, чтобы понять, откуда они распространяются.

Новость последних дней, хотя для нас это давно уже не новость. Брюссель призвал не признавать выборы в Беларуси, которые еще не состоялись. Зачем еврочиновникам в очередной раз такие интриги? И на что они рассчитывают? Ваш комментарий, учитывая, что электоральные кампании в Азербайджане тоже под пристальным взглядом Евросоюза.

Нателла Османлы:

Да, конечно, наслышана о том, как определенные структуры Евросоюза еще несостоявшиеся выборы уже готовы признать нелегитимными, но, в принципе, как вы верно подметили, Азербайджан после выборов столкнулся с фельетоноподобным отчетом БДИПЧ ОБСЕ, о котором кроме как с юмором говорить не приходится, но ситуация далеко не смешная, потому что для стран Евросоюза, безусловно, невыгодно, чтобы в таких государствах, как Беларусь, как Азербайджан, сохранялась сильная власть, чтобы у власти были лидеры, которые в первооснове рассматривают национальные интересы, интересы своего народа, а не каких-то внешних интересантов, которые не желают быть элементами чужих игр, а действуют исключительно в интересах своего государства. С такими, безусловно, сложно вести переговоры тем, кто заинтересован сейчас в воздействии на мировой порядок, новый миропорядок, который формируется на сегодня. И все это отражается в подобного рода заявлениях, в подобного рода попытках дестабилизировать ситуацию.