О чем договорились президенты Беларуси и Египта: первые итоги каирских переговоров

Новости Беларуси. Главные политические новости этого воскресенья приходят с самого жаркого континента – Африки. Несколько часов назад начался официальный визит Президента Беларуси в Египет. 15 января день переговоров. Как планку двухсторонних отношений поднять на более высокий уровень, обсудили главы государств – Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси. Главные темы – торговля, производственная кооперация, наука, образование, здравоохранение и туризм.

Борт № 1 из Беларуси приземлился в Каирском международном аэропорту в воскресенье. Здесь этот день недели не выходной. Впрочем, и без этого обстоятельства официальный визит Александра Лукашенко в Египет уже в первые минуты начался с работы. В президентском секторе аэровокзала – беседа о предстоящих переговорах. День максимально насыщен вопросами.

Во Дворце Иттихадия – «Федерация» с арабского – Александра Лукашенко ждет его египетский коллега. Протокольная церемония с участием строя почетного караула в этих стенах приобретает особенный смысл. Был период в истории дворца, когда он использовался как военный госпиталь. Кстати, львиная доля египетского руководства – это люди, вышедшие из армии.

Формат «один на один» предваряет основные переговоры. Президенты впервые встретились в 2015 году – на 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили тогда обоюдовыгодные вопросы. И за два года, прошедших с этого момента, отношения Беларуси и Египта заметно активизировались.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Визит представительной белорусской делегации в Каир проходит в канун 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими государствами. Беларусь и далее намерена укреплять взаимодействие с Египтом в этом направлении, особенно с учетом той важной роли, которую играет ваша страна как член Совета безопасности ООН.

Новый импульс в экономическом сотрудничестве Беларуси и Египта, пожалуй, был найден. Это заметно по росту товарооборота и расширению ассортимента экспорта. Сейчас задача стоит посложнее – сделать этот процесс масштабнее, наполнить реальными проектами.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству:

Три года назад номенклатура экспорта белорусских товаров составляла около 40 позиций. Сейчас это 90 позиций. Наращивается экспорт сложно технической продукции. Такой как оптики, измерительных приборов, станков. Мы также начали поставлять деревообрабатывающую продукцию.

Огромная часть белорусского экспорта в Египет – не сырье, а товары с добавленной стоимостью. Этого как раз и требует Президент. Переговоры в Каире, пожалуй, иллюстрация верного пути на внешние рынки. Максимально использовать имеющийся потенциал. Совершенствовать наработки прошлого.

На африканском континенте Египет для МТЗ является традиционно крупным рынком сбыта. С 1965 года сюда поставлено около 40 тысяч тракторов. Из всех их тоже можно было бы построить пирамиды.

Пирамида потребностей сельского хозяйства Египта растет. Страна с населением в 90 млн человек, считай, одна сплошная пустыня. Здесь, кстати, всего одна река – Нил. Для фермеров – буквально артерия жизни. Вдоль нее они выращивают фрукты, овощи, зерно и хлопок. Вот тут-то в дело и вступают белорусские тракторы.

Сразу в 10 раз больше. Было 200 машин в год – стало 2000. За день до прилета Александра Лукашенко в индустриальном центре Египта открылось обновленное сборочное производство тракторов «Беларус». Не церемонию приехали многие высокопоставленные египетские чиновники.

Инвестор и миллионер Халед Махмуд как дилер продает машины премиум-класса. «Бентли», например. И спорткары. Вроде, «Феррари». Тракторы МТЗ для него тоже мировой бренд.

Халед Махмуд, бизнесмен (Египет):

Рад, что у нас теперь есть такой проект. Египет также должен гордиться этим. Наш президент анонсировал госпроект по закупкам сельхозтехники. Поэтому это сборочное производство будет иметь большой успех. А еще наша страна – это ворота во всю Африку. Так что есть большие перспективы по поставкам не только на внутренний рынок, но и в соседние страны. Заявленные мощности 2 тысячи тракторов в год – это промежуточное число. Наша мечта – 5 тысяч машин ежегодно. Моя семья – одна из старейших дилеров МТЗ. Мы занимаемся этим почти 30 лет.

Пока журналисты брали интервью у высокопоставленных гостей, египетские фермеры Усама и Мустафа осматривали тракторы. Миллионов они пока не заработали и иностранных языков не знают. Зато с трактором «Беларус» – давно «на ты».

Усама Абу Зиза, фермер:

Для нас сегодня праздник, что появятся модели «Беларус» помощнее. Давно их ждали. 130 лошадиных сил. Первое и самое главное – тракторы «Беларус» очень мощные. Второе – доступные запчасти. Все это очень важно для тех, кто работает с землей.

Мустафа Абу Зиза, фермер:

Все, что нужно от трактора египетскому фермеру, есть в «Беларусе». Им можно обрабатывать вообще все, что растет в земле.

Такое сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Беларусь расширяет рынок сбыта своих товаров, а Египет получает современное предприятие и новые технологии.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Для них важно, что созданы рабочие места. Здесь уже 12 рабочих. Полностью укомплектован управленческий штат. Сегодня идет набор специалистов по сервису.

В 2016 году в Египте появилось представительство минского автозавода. Торговля грузовиками пошла так бойко, что дилеры задумываются о том, чтобы открыть сборочное производство.

Ахмед Абодух, руководитель дилерского предприятия продукции МАЗ в Египте:

Техника МАЗ давно в Египте, идет военным. Каждый солдат офицер знает МАЗ очень хорошо. Люди доверяют имени МАЗ. У нас пять шоу-роумов будет открыто и будет закрывать весь Египет.

Под египетскими песками сокрыты многие полезные ископаемые. Горы на горизонтах Хургады, Сафаги и Марса-Алама содержат золото. В Южном Синае есть все: от глины и мрамора до фосфоритов. В масштабном проекте «Золотой треугольник» по разработке египетских недр могли бы принять участие белорусские карьерные самосвалы. «БелАЗы» ездят по здешним пескам еще со времен Советского Союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь всегда поддерживала Египет на всех международных форумах и международных площадках. Я хочу заверить вас в том, что мы этим курсом будем действовать и идти впредь. Вы никогда не будете сомневаться и сожалеть в том, что вы имеете добрые отношения с центральноевропейским государством, имя которому Беларусь.

Еще один проект Египта на десятки миллионов долларов – доступ к подземным источникам воды. Для белорусских технологий глубина в один километр не проблема. Наши специалисты уже в 2017 году могут приступить к бурению глубоководных водозаборных скважин. Египет интересуют и технологии очистки сточных вод.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству:

У нас есть частная компания, которая располагает очень современными технологиями очистки сточной воды. Это значительная проблема в Египте. Эта компания уже провела здесь исследования, наши технологии подошли египтянам. Сейчас готовы заключать с нами контракт.

15 января Александр Лукашенко также успел встретиться с министром обороны и военной промышленности Египта. Наращивание экспорта образовательных услуг, в том числе по линии Военной академии Беларуси – еще одно из перспективных направлений сотрудничества.

Александр Лукашенко:

У нас ведь нет закрытых тем для сотрудничества. И мы готовы предоставить вам посильную помощь и поддержку, если вы будете в этом заинтересованы.

По итогам переговоров Беларусь и Египет подписали пакет двусторонних документов. Цель соглашений – ускорение торгово-экономического сотрудничества, рост экономики, а значит и благосостояния граждан.

Абдул-Фаттах Халил аль-Сиси, президент Египта:

В ходе переговоров мы выразили обоюдное удовлетворение прогрессом в отношении Беларуси и Египта. Хочу также отметить, что нашей стране очень важно присоединиться к зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Это поспособствует увеличению товарооборота. Уверен, что визит Александра Лукашенко, которого я рассматриваю как великого гостя Египта, откроет новую эпоху в отношениях наших государств.

Александр Лукашенко:

Сегодня мы провели переговоры с моим коллегой и другом, уважаемым господином Президентом аль-Сиси. Мы договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны, налаживании двусторонней производственной кооперации с использованием наших технологий и белорусского опыта.

Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Мы намерены также расширять контакты в гуманитарной области, включая науку, образование, здравоохранение, культуру, туризм и спорт.

Мы сегодня с президентом договорились о том, что в ближайшее время члены межправительственной комиссии Египта и Беларуси соберутся в Минске, чтобы выработать план действий, дорожную карту на перспективу. Затем доложат президенту Египта и он примет решение о поезде в Беларусь.

Египет – это огромный рынок, а также крупнейшая экономика Африки, тесно связанная с ЕС, США и Азией. Ключ к экономическому успеху любой экспортоориентированной страны – рост продаж товаров за рубеж.

Официальный визит Александра Лукашенко в Египет обозначил на годы вперед стратегию дальнейшей работы белорусских предприятий на североафириканском рынке и открыл новые векторы сотрудничества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.