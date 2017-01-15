Более двух сотен гостей и 10 обладателей наград: прием по случаю старого Нового года прошел у Президента

Новости Беларуси. Традиция современной Беларуси – традиция новогодних и рождественских дней, а точнее старого Нового года – этакого последнего аккорда длительного праздничного марафона. На торжественном приеме глава государства вручил государственные награды медикам, спортсменам, журналистам и деятелям искусства. Среди награжденных и ваш покорный слуга. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что телевидение, а особенно новости на телевидении – это обязательно коллективная работа, а стало быть наша медаль Франциска Скорины – это серьезный стимул для всего телеканала СТВ.

Дамы в вечерних туалетах, мужчины в строгих костюмах. Ежегодный прием от имени главы государства собирает лучших из лучших. Спортсмены, медики, учителя, артисты, журналисты – около 2,5 сотен гостей.

Итоги года, сложного по-разному для каждого. Главное – это работа с отдачей, именно от этого зависит будущее страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы много говорим в последнее время о суверенитете и независимости, даже какой-то подтекст в этом видят. Поскольку здесь элита нашего общества: пусть не все, но 2,5 сотни самых лучших людей – госслужащих, спортсменов, журналистов, артистов, позволю себе сказать, что я тоже часто говорю о суверенитете, независимости не потому, что нам кто-то угрожает. Нет. Я просто хочу, чтобы наши люди привыкли к этому. Чтобы они об этом не завивали: что впервые за много-много сотен лет судьба подарила нам возможность создать первое белорусское государство, независимое и суверенное. Это мы с вами сделали его. Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать и сработаем сегодня.

Президент вручил награды десятерым. Две медали Франциска Скорины. Одна из них – автору и ведущему программы «Неделя» Игорю Позянку. Руководитель дирекции информационного вещания СТВ, журналист, опытный интервьюер, объехавший половину земного шара. Экспериментатор в стендапах – это когда журналист появляется в кадре. Скромный по жизни. Его награда – это труд всего коллектива «Столичного телевидения».

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Цепь настолько сильна, насколько сильные ее звенья. Я думаю, что вот эта награда нашего телеканала, наша коллективная награда, должна вдохновить каждое звено этой большой цепи под названием «телеканал СТВ» на создание новых проектов. Не только новостей – наступивший год диктует нам новые информационные поводы.

Ее глазами зритель видит концерты ОНТ. Под ее чутским руководством выступают дети в проекте «Я пою». Режиссер мюзиклов и масштабных акций Анжелика Микульская, руководитель диреции спецпроектов ОНТ, из рук Президента получила так же медаль Франциска Скорины.

Награжденных 10 человек. Медаль еще у балерины Большого Надежды Филипповой. Благодарности от Президента у коллег из Белтелерадиокомпании.

Ольга Мазуренок – спортсменка от Бога. Доказала, что марафонские дистанции по плечу не только жителям африканского контенета. Ее пятое место в Рио стало сенсацией. И вот накануне старого Нового года получила звание «Заслуженный мастер спорта».

Ольга Мазуренок, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:

Хочу выразить огромную благодарность за то, что так высоко оценили мой труд. Хочу сказать всем спасибо: всей Федерации белорусской легкой атлетики, мои тренерам. Благодаря этим людям я стою здесь такая счастливая.

Итоги уходящего года на исходе новогодних праздников подводят в нашей стране традиционно. Это не столько официальное мероприятие, сколько встреча коллег, которые работают на будущее страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.