От врачей до спортсменов: кто получил премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента по итогам 2016 года

Новости Беларуси. К неизменной традиции рождественских дней. На неделе заслуженные люди страны получили заслуженные награды. Премии «За духовное возрождение», специальные премии Президента деятелям культуры и искусства, а также награды покорителей «Белорусского спортивного Олимпа».

Они дают вторую жизнь историческим местам, помогают возродиться духовно и найти себя, сделать первые, пусть и неуверенные, шаги и запечатлеть архитектурные красоты Беларуси в рукописном творчестве. Врачи и ученые, церковные деятели и творческие коллективы. По-настоящему уникальный состав лауреатов. В их руках теперь значимые премии – «За духовное возрождение».

Он дарит минуты и даже часы уединения, а еще помогает. Не просто словом – делом. Это сегодня такое святое место в Гродненской области известно многим, а ведь 10 лет назад картина здесь была совсем другой. Монастырь без статуса, кругом – сплошная разруха. А весной Неман и вовсе превращал места в недостижимый остров.

Игумен Евсевий, настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:

На то время ни моста, ни дороги не было. Переправлялись лодками в небольшом количестве.

Он восстановил старинный храм практически с нуля (пусть и третий раз в его истории), а еще обнаружил природный источник. Именно он и стал основой уникальной купели. Освященная вода здесь и для взрослых, и для детей. Впрочем, помогает отец Евсевий многим. Паломники приезжают не только из ближних России и Украины, но и со стран Прибалтики и даже Германии.

Игумен Евсевий, настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря:

Вот эта отделенность от соблазна, от цивилизации им помогает переосмыслить свою жизнь, найти себя.

Тем временем и они воспитывают и духовно возрождают. А еще помогают восстановить страницы белорусской истории. Так, Федерация профсоюзов вдохнула новую жизнь в Курган Славы. Ожерелье из светодиодных ламп, подсветка на ступеньках и барельефе и даже янтарное освещение, которое создает эффект отблесков огня.

Михаил Орда, глава Федерации профсоюзов Беларуси:

Курган Славы сегодня величайший символ нашей победы. Символ, который наглядно показывает, что мы вместе можем противостоять любой беде.

А в этом республиканском центре помогают сотням малышей. Поддержка не просто медицинская – искренняя и человеческая. Именно она вселяет надежду и даже помогает сделать первые, пусть и неуверенные, но такие долгожданные шаги. А ради этого действительно стоит работать.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра детей и молодежи:

Мы работаем на то, чтобы каждый ребенок, который переступает порог нашего центра, у него сбылась мечта научиться ходить.

Тем временем эти стены стали родными для многих выдающихся педагогов. В руках выпускников Белорусского педагогического дипломы, награды и высокое государственное признание. В этом вузе учат не просто учить, преподают основы жизни.

Александр Жук, ректор УО «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка:

У нас действуют 10 волонтерских клубов и объединений, где занимаются тысячи студентов. И мы вместе с традиционными формами используем и новые. Сегодня развиваем спортивное, экологическое волонтерство.

А вот Сергей Сергачев презентовал дело всей жизни – уникальную книгу о народном зодчестве. Единственную в своем роде. В ней сплелись история и современность, теория и личные практические навыки. Более шести сотен публикаций легли в основу белорусского книжного уникума.

Сергей Сергачев, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета:

В книге хотелось это строительное искусство нашего народа поднять высоко и показать. Было много достижений. Было много и осталось, потому что наша сегодняшняя действительность пронизана духом традиций.

Такие непохожие на неделе они встретились на одной сцене. За 20 лет премии «За духовное возрождение» удостоены десятки человек. В 2017 году – пять лауреатов. Тех, кто воспринимает Беларусь как общий дом и семью. А та, в свою очередь, искренне радуется удачам каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все чаще осознаем Беларусь как общий дом, семью для всех нас. И когда мы говорим об интеграционных процессах на постсоветском пространстве, в мире, что мы планируем, чтобы эти интеграционные процессы были, мы исходим именно из этого – что мы должны быть как единая семья. И самое главное: в этой семье мы должны быть равноправными. Только такие союзы способны выжить, иного не дано. Беларусь добрая, отзывчивая, свободолюбивая, независимая, живущая в гармонии со своими соседями. Именно такая она сегодня. А какой ей быть через полсотни лет, во многом зависит от тех, кто сегодня в этом зале. От всех, кто называется творцом. Ведь сила искусства в том, что оно может говорить не только на языке ума, но и на языке сердца.

По итогам 2016 года – 10 специальных премий. В теплой, душевной, а главное семейной обстановке.

Гомельский цирк – в числе лауреатов. Он популярен от Владивостока до Бреста. А за 45 лет на своей арене принимал многих мэтров циркового искусства. Номера Гомельского цирка восхищают, смешат, а иногда и вовсе пугают.

Такой колорит не мог не остаться незамеченным. Преданный зритель помог.

Гомельчане:

Здесь люди могут собраться, поднять настроение.

На культуру влияет и гостей привлекает, детей воспитывает, интересно красоту посмотреть.

Артур Минасов, заслуженный артист России:

Безумная гомельская публика. Я каждый раз приезжаю и не перестаю удивляться: это единый организм. Если ты с ним открыт, если говоришь правду, искренен в своем выступлении, то они тебе отдают во стократ.

И у каждого из лауреатов свой успех популярности. К примеру, кто-то удивлял новыми постановками.

Художественный руководитель Купаловского может долго рассказывать о планах театра. В репертуаре – сплетение авангардной прозы и классики. Тут вам театральное воплощение произведений Купалы, Мицкевича и Мележа, а совсем рядом камерная сцена – экспериментальная площадка для молодых режиссеров.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национально академического театра имени Янки Купалы:

У нас сям’я. Вы не сможаце працаваць, калі ў вас кожны на сябе будзе цягнуць. Таму сям’я.

Кто-то дал художественное дыхание факсимильному изданию книжного наследия Франциска Скорины.

А еще три человека покорили «Белорусский спортивный Олимп». Среди них – редактор отдела газеты «Спортивная панорама» Руслан Васильев, тренер-преподаватель по баскетболу Александр Шимковяк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Покорить спортивный Олимп смогла и Эльвира Герман. Еще летом девушка поставила новый белорусский рекорд для спортсменок в возрасте до 20 лет. 100 метров с барьерами покорились менее чем за 13 секунд. Теперь в руках – высокая награда. И это в 19 лет.

Богатого на награды, а еще благополучного, мирного и созидательного года в конце церемонии пожелал Митрополит. Это действительно важно. А еще важно то, что их работу и творчество оценили. И пусть немного дрожали руки и голос на самой церемонии, в их основной работе нет места никакому волнению. Наоборот. А это значит, что слова благодарности звучать будут еще не раз.