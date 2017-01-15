От туризма до продуктов питания и промышленности: чем Беларусь привлекательна для Египта

Новости Беларуси. Египет – одно из немногих государств, находящихся сразу в двух частях света и на разных материках – в Африке и небольшая часть в Азии. Для современных белорусов это прежде всего место отдыха и туризма, а вот для египтян наша страна привлекательна технологиями добычи пресной воды и качественных продуктов. И здесь, как выяснилось, еще непаханое поле. Хотя вспахать это поле поможет старый добрый трактор «Беларус», знакомый многим египетским фермерам.

Страна фараонов, долин и пирамид. Матери Земли – так называют Египет – пять тысяч лет. Но, кажется, время над этим местом не властно. На стыке частей света всегда море (а точнее, сразу два), солнце и пальмы.

Каждый год на курорты Египта приезжают тысячи туристов из России и Украины, но больше всего здесь боятся потерять тактичного и интеллигентного белорусского туриста. И боятся, чтобы возможности, которые связаны с турпотоком из нашей страны, не утекли как песок сквозь пальцы.

Самир Рашван, генеральный менеджер отеля (Египет):

Наш отель – это 200 тысяч квадратных метров. Поэтому здесь мы передвигаемся вот на таком автомобиле.

Имидж белорусского туриста знает Самир Рашван. Наши (а это примерно 90 тысяч человек в год) едут в Египет постоянно. Совладелец отеля в Шарме уверен и в будущем. Две страны договариваются об открытии регулярных рейсов «Минск – Шарм-эль-Шейх», что увеличит цифру приезжих в разы. Но мы задаем вопрос немного в другом направлении: а что египтяне знают о Беларуси?

Самир Рашван, генеральный менеджер отеля (Египет):

Мы очень похожи, на самом деле. И я рад вашим туристам. Я отношусь к ним с большим уважением. Я знаю, что многие туристические компании в Египте все больше задумываются об организации туров в Беларусь. Потому что для нас это экзотика. И я думаю, наши туристы откроют вашу страну по-новому совсем скоро.

После катастрофы питерского самолета туризм в Арабской Республике просел наполовину. Небо над Синайским полуостровом было закрыли для себя ведущие авиакомпании. И хотя Россия не летает в Шарму до сих пор, ситуация изменилась. В сезон отели заполнены. А безопасность гарантирована.

Георгий Мура, аниматор (Молдова):

Очень сильно увеличили количество охраны везде. В гражданском стоят, осматривают сумки. В аэропорту очень тщательно осматривают весь багаж. Ужесточились правила безопасности, что очень хорошо. Я этому очень рад.

Кто-кто, а арабы принимать гостей умеют. Чего стоит только танура. Танец гипнотизирующий. Его исполняют в знак почета. Здесь – как, впрочем, почти везде на Востоке – о приезжих заботятся: традиции. Даже и прежде всего бедуины – кочующий древний народ – отдадут тому, кто зашел в их дом (а точнее шатер), последнее.

Мохамед Худер, бедуин (Египет):

Если вы приходите в дом к бедуину, вы должны выпить кофе. Это давняя традиция. Вы берете кофе и, когда его выпьете, просто потрясите чашку. Давая знать о том, что больше не хотите. И теперь вы должны потрясти чашку. Если вы пьете кофе, вы наш друг.

Южный Синай – это огромнейшая территория. Но в большинстве своем безжизненная пустыня. Сейчас правительство этой провинции начинает реализовывать масштабный проект. Сюда переселят египтян, которые живут вдоль Нила. В итоге к 2030 году здесь будет жить 8 миллионов человек. Сейчас – только 200 тысяч. Здесь будет вся необходимая инфраструктура, и в этом египтяне полагаются на белорусские технологию, технику и специалистов.

Через 15 лет в Южном Синае будет второй Шарм-эль-Шейх. С населением в 200 тысяч человек. Несколько промышленных зон и новые дороги. На все это правительство выделяет миллиарды египетских фунтов.

По добыче минералов в стране создана национальная программа. Здесь появится огромная разработка гранита и мрамора. Так называемый «Золотой треугольник». Стороны уже оговаривают конкретные модели карьерной техники, которые Беларусь поставит в Египет. В их репутации здесь не сомневаются. Ее – безупречную – заработали тракторы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Айман Маграби, директор фермерского хозяйства (Египет):

Мы в восторге от ваших тракторов. Они работают уже много лет в моем хозяйстве. А еще нас интересуют методы посадки овощей, которыми вы пользуетесь. Мы с белорусскими коллегами обсудили возможность обмена опытом между аграриями двух стран.

Ситуация с водой в Египте – это соль (причем в прямом смысле) на рану всего региона. Пресной не хватает. Даже грунтовая – на глубине тысячи метров – соленая. Вот и думают египтяне, как выращивать овощи, по сути, в пустыне. Андрей Межевич, белорусский мелиоратор, подчеркивает: технологии в этом деле – это далеко не конек арабов.

Андрей Межевич, главный инженер проектов геодезической компании (Бпеларусь):

Намечается у них посадка сада на площади 25 тысяч гектар. Я думаю, что орошение таких садов мы сможем выполнить. У нас специалисты по орошению лучше.

Всерьез оценил потенциал Беларуси и губернатор Южного Синая. У Халеда Фуда Седика в кабинете фотография из Синеокой. На самом видном месте. Его визит в Минскую область был первым в истории отношений двух стран. И, убежден политик, не последним.

Халед Фуда Седик, губернатор провинции Южный Синай (Египет):

Два визита (мой – в Беларусь и ваш – в Египет) имели огромный позитивный эффект для двух стран. И в ближайшее время он даст о себе знать. Это позволит двум нациям лучше узнать друг друга. Мы уже узнали, что в Беларуси есть передовые производства и технологии. Вы производите отличные тракторы, сельскохозяйственное оборудование. У вас развита деревообработка. Я уже не говорю о производстве продуктов питания. Мы можем скооперироваться в этих направлениях и получать обоюдную выгоду.

А еще Беларусь будет поставлять в Египет «молочку», говядину и птицу. Это те продукты, которых здесь не хватает. Причем египтяне отмечают, что хотят видеть на прилавках своих магазинов именно наш товар.