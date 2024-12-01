Нынешняя эскалация – это лебединая песня глобалистов? Мнения

Надежда Сасс, СТВ: Эскалация – это лебединая песня глобалистов? То есть та, после которой ты уже прощаешься с реальностью?

О голосе разума и о том, как западные общества отворачиваются от глобалистских элит. Остудил ли «Орешник» горячие головы на Западе? Об этом говорили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова: Ну, я думаю, что да, все к этому идет. То, что нынешняя эскалация станет лебединой песней для кого-то из тех, кто стоит за разжиганием нынешнего конфликта, – это вот абсолютный факт. Те игры, которые вели на протяжении последних лет глобалисты, по всей видимости, для них скоро наступит момент истины.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Я думаю, что объективно мы уже сегодня видим, что мир по-прежнему американоцентричен. И то, что сегодня, наверное, не существует ни одного региона географического и даже ни одной сферы жизнедеятельности человека, где бы, как говорится, не участвовал во всех этих процессах Дядя Сэм.

Вот вы посмотрите, сегодня по своей сущности мир находится на пороге такого глобального стратегического кризиса, о чем говорил Владимир Владимирович Путин. Мир подошел к этому глобальному противостоянию. Что стоит за этим глобальным противостоянием? Ну, прежде всего, кризис. Кризис какой? Политический. За политическим кризисом, конечно же, будет стоять прежде всего военный. Ну а военный кризис неминуемо приведет к экономическому кризису.

То есть сегодня, по большому счету, обвал идет по всем направлениям. Достигнув вот этой пиковой точки, о которой мы сегодня говорим, должна пройти либо эскалация, либо деэскалация этого конфликта, который сегодня уже приобретает мировой масштаб. Ну а, соответственно, мы должны с вами посмотреть, что за собой принесут именно выборы Трампа. Действительно ли мир сделал правильные ставки на то, что после этого должно прийти понимание того, что мир для нас всех важен.