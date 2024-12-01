Лукашенко поздравил народ Румынии с Днём национального единения и пригласил чаще посещать Беларусь

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии конструктивного сотрудничества с Румынией. Глава нашего государства поздравил народ этой страны с Днем национального единения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер провел исторические параллели и заглянул в перспективы двусторонних отношений.

«Более чем за три десятилетия дипломатических отношений Минск и Бухарест прошли большой путь, достигнув значительного прогресса в многогранном взаимодействии, наладив открытый дружественный диалог на различных уровнях», – подчеркнул Александр Лукашенко.