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Лукашенко поздравил народ Румынии с Днём национального единения и пригласил чаще посещать Беларусь

01 декабря 2024 07:34
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Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии конструктивного сотрудничества с Румынией. Глава нашего государства поздравил народ этой страны с Днем национального единения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер провел исторические параллели и заглянул в перспективы двусторонних отношений.

«Более чем за три десятилетия дипломатических отношений Минск и Бухарест прошли большой путь, достигнув значительного прогресса в многогранном взаимодействии, наладив открытый дружественный диалог на различных уровнях», – подчеркнул Александр Лукашенко. 

# Беларусь-Румыния # Александр Лукашенко

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