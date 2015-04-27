Нурсултан Назарбаев поблагодарил народ Казахстана за поддержку

Новости Казахстана. В Казахстане подводят итоги внеочередных президентских выборов. Победу ожидаемо одержал действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев. Политик набрал рекордное количество голосов избирателей и оставил своих конкурентов далеко за пределами политического ринга.

Поддержка Нурсултана Назарбаева в Казахстане по-настоящему народная. И почти стопроцентный показатель на выборах ни для кого не стал сенсацией. 97,5 – цифра безоговорочной победы для нынешней администрации. Конкуренты Назарбаева, а всего их была два, столько же в процентном соотношении и набрали. Окончательные итоги народного волеизъявления станут известны на следующей неделе, но на итоги выборов это не повлияет. Астана уже во всю празднуют победу.

Нурсултан Назарбаев лично поблагодарил народ Казахстана за такую серьезную поддержку.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Пришли голосовать за свое будущее, каждый со своими чаяниями. Он хотел это выразить — он пришел это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.

В долгу не остались и международные наблюдатели.

Представителей из ОБСЕ впечатлила рекордно высокая явка на избирательные участки – 95 процентов населения.

При этом организация сакрального политического процесса была на высочайшем уровне. А наблюдательная миссия СНГ уже 27 апреля утром объявила, что выборы прошли открыто и без нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ:

Мы с полным основанием в нашем заявлении заявили, что выборы были открытыми, свободными, соответствующими общепризнанным демократическим нормам.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Политологи всего мира сошлись во мнении, что такое серьезное доверие к переизбранному Президенту в первую очередь связано с победами Нурсултана Назарбаева на экономическом фронте. Посудите сами: за последнее время ВВП Казахстана ежегодно растет на несколько пунктов. Кроме того, за республикой закрепилось звание крупнейшей экономики Центральной Азии. И не стоит забывать о Евразийском экономическом союзе, в создании которого непосредственное участие принимал Нурсултан Назарбаев.