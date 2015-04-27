Александр Лукашенко обсудил с Александром Межуевым подготовку к параду и сотрудничество с КНР

Новости Беларуси. Вопросы проведения военного парада и готовности силовых структур к обеспечению общественного порядка во время празднования Дня Победы стали 27 апреля ключевыми на встрече президента и государственного секретаря Совета Безопасности. Главу государства также интересовало, как идут тренировки белорусских военных, которые примут участие в параде в Москве.

На встрече обсуждали и недавнюю поездку Александра Межуева в Китай. Ведь сегодня с этой страной налажен не только хороший торгово-экономический диалог. Беларусь и КНР сотрудничают и в военно-технической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное событие – подготовка к мероприятиям Дня Победы, связанным с силовыми структурами и военными, армией, – это прежде всего парад и другие мероприятия, в которых будут задействованы большие массы военнослужащих. Как готово? Ваши предложения по проведению парада, как военный это видит в окончательном варианте?

Вторая тема – это ваша поездка в Китай. Мы с Китайской Народной Республикой, и это не скрываем, ведем очень активное торгово-экономическое сотрудничество, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Какие достигнуты договоренности с Китаем? И есть ли ответы на все вопросы, которые мы поставили перед Китайской Народной Республикой по оказанию нам помощи и поддержки в укреплении обороноспособности нашей страны?

Александр Межуев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Подготовка к празднованию великого праздника ведется согласно плану, все мероприятия выполняются в установленном порядке. Проведены ряд и комплекс мероприятий по проведению и штабных тренировок по общему замыслу всех силовых структур.

Александр Лукашенко:

Но те подразделения готовы, которые мы отправляем за пределы Беларуси?

Александр Межуев:

Так точно.

Александр Лукашенко:

Вы же понимаете, что это визитная карточка. Мы не можем послать туда наших военных, которые будут хуже смотреться, чем местные. Мы должны быть там на голову выше.

Александр Межуев:

Так точно.

Александр Лукашенко:

Так же, как и они лучших к нам присылают.

Александр Межуев:

Товарищ президент, согласно вашему указанию, 25 апреля наша праздничная коробка состава пятой бригады специального назначения убыла в Москву, проводит тренировки. По отзывам руководителей подготовки, к нам претензий не имеется.