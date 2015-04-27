Новости Беларуси. Беларусь и Челябинская область России заинтересованы в создании совместных предприятии и выпуске высокотехнологичного продукта. Перспективные направления сотрудничества обсуждали 27 апреля на встрече глава белорусского государства и губернатор этого российского региона.

В нашей стране делегация находится уже третий день. 26 апреля губернатор Челябинской области посетил Чашникский район, где родился его отец. И, как отметил президент, это символично, что один из ведущих регионов России с мощной металлургической промышленностью возглавляет человек, который имеет отношение к Беларуси.

Кстати, славится регион не только металлургией. Сотрудничать можно и в других отраслях. Машиностроение, сельское хозяйство. Все это поможет нарастить товарооборот.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Челябинская область, как и Беларусь, имеет очень развитое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс. И это хорошая база для создания совместных предприятий высокотехнологического, конкурентоспособного продукта. Сегодня у нас примеры такие есть. Реализуются совместные предприятия по сборке узлов и агрегатов для большегрузных автомобилей, «БелАЗов», тракторов МТЗ, другой белорусской сельхозтехники. На конвейеры предприятий Челябинской области поставляются белорусские автокомпоненты. Нам интересен также формирующийся у вас, насколько я знаю, мощный станкостроительный кластер. Перспективным является сотрудничество в области сельского хозяйства. Я думаю, в ходе этого визита, если у вас будет интерес, мы вам расскажем и покажем соответствующие успехи, которых мы достигли в развитии сельского хозяйства. Думаю, что и по этим вопросам мы придем к определенным соглашениям, особенно в сфере сельскохозяйственной науки. Без нее невозможно развитие села.

Что касается строительной отрасли, мы также имеем определенный опыт проектирования и возведения объектов строительных как гражданской, так и промышленной структуры, инфраструктуры. Если у вас будет интерес, мы готовы с вами работать и в этом направлении.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области Российской Федерации:

Мы хотели бы увеличить объемы взаимных инвестиций и товарооборота и считаем, что для этого есть в наших отношениях все возможности. Белорусские машиностроители традиционно потребляют металлопрокат, произведенный в Челябинской области. Наша область, в свою очередь, закупает белорусскую технику предприятий «МАЗ», «Амкодор», «МТЗ», «БелАЗ», «Гомсельмаш». Достаточно сказать одну цифру: 50% техники, которая работает у нас в агропромышленном комплексе, произведена на белорусских предприятиях.

В основе белорусского экспорта в этот российский регион – шины и грузовые автомобили. Сегодня в Челябинской области эксплуатируется почти 6 тысяч единиц белорусской грузовой автотехники и примерно 700 единиц наших карьерных самосвалов. Для их обслуживания, сборки и ремонта в 2012 году было создано совместное белорусско-российское предприятие.

27 апреля делегация Челябинской области почтила память героев Великой Отечественной войны. В Минске к обелиску Победы возложен венок и цветы как знак уважения воинам-победителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.