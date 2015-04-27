С 23 июня для получения шенгенских виз белорусы будут сдавать алфавитно-цифровые и биометрические данные

Новости Беларуси. Визы по новым правилам. С 23 июня консульства стран Шенгенского соглашения в Беларуси будут вносить алфавитно-цифровые и биометрические данные заявителей в общую базу. Хранить отпечатки пальцев будут в визовой информационной системе 59 месяцев. После истечения срока для получения очередной визы биометрические данные необходимо будет сдать повторно.

При оформлении документов станет обязательным и присутствие заявителей старше 12 лет. Еврочиновники заверяют, что данные изменения сделают документы более защищенными и упростят процедуру пересечения границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рудоль Ришар, руководитель департамента политики, информации и прессы представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Для белорусов, я думаю, преимущество в этой новой системе, в принципе, в надежности, в защищенности базы данных. То есть это значит, что люди подают свои данные биометрические и они потом могут легче проходить границу стран Шенгенского соглашения. А в будущем общая европейская организация полиции сможет получить доступ для выявления данных, которые касаются очень тяжких преступления и терроризма.