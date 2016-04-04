Новый законотворческий сезон начался 4 апреля в белорусском Парламенте: какие документы уже рассмотрены

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон начался 4 апреля в белорусском Парламенте. Весеннюю сессию открыли и в верхней, и в нижней палате. Ее программа обещает быть более чем насыщенной, а, по словам некоторых народных избранников, даже жаркой. Всего планируется рассмотреть около сотни различных документов.

Стоит отметить, что для депутатов нынешнего созыва весенняя сессия станет последней. В работу парламентарии активно включились с первого дня. Уже рассмотрен ряд важных законопроектов. Так, в первом чтении принят проект новой Военной доктрины. В ней заключены основные направления военной политики нашего государства на современном этапе.

Отрывая первое весеннее заседание Палаты представителей Национального собрания, председатель Парламента напомнил депутатам, что вся сессия будет напряженной. В повестке дня десятки документов. Один важнее другого.

Парламентский понедельник в овальном зале начался с обсуждения новой военной доктрины Беларуси. Это базис страны по обеспечению военной безопасности. Применение военной силы рассматривается как исключительная мера. Документ учитывает такие современные проявления агрессии, как гибридная война. Здесь же запрет на участие армии Беларуси в вооруженных операциях за границей.

Депутаты нижней палаты белорусского Парламента проголосовали за новую редакцию военной доктрины, обновив таким образом документ 2002 года.

Александр Межуев, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Все понимают, что важность этого документа, своевременность этого документа есть понимание тех изменений военно-политической обстановки, которые происходят в мире. Исходя из этого, вносятся определенные изменения, дополнения для того, чтобы сотрудники силового блока, выполняя свои обязанности по обеспечению национальной безопасности, были защищены законом.

Во втором чтении приняты поправки в законы по вопросам защиты детей от вредной информации. Продукции, которая может нанести вред их здоровью и развитию, предлагается присваивать знак возрастной категории.

Во второй половине дня начала работу заключительная сессия верхней палаты Национального собрания – Совета Республики. Важные поправки в законодательство сенаторам представил глава КГБ. В Беларуси усилят борьбу с экстремизмом.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Действующим законом о противодействии экстремизму установлен порядок признания организации экстремистской только в случае, если она официально зарегистрирована. В то же время, как показывает практика и зарубежный опыт, наибольшую угрозу представляют именно незарегистрированные формирования, на которые данный правовой механизм не распространяется.

Именно по этой причине поправки расширяют и систематизируют понятие «экстремизм». Вводится определение экстремистского формирования. Оно охватит как зарегистрированные, так и незарегистрированные организации. За изготовление, приобретение, сбыт, хранение, ношение и перевозку бутылок с горючей смесью (по простому «коктейль Молотова») придется серьезно ответить.

Предусматривается уголовная ответственность за участие граждан Беларуси в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства даже при отсутствии признаков наемничества.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Уголовный кодекс предусматривает ответственность только для наемников, то есть лиц, воющих исключительно из корыстной заинтересованности. Это не позволяет привлечь к ответственности граждан, участвующих в вооруженных конфликтах по идейным и иным соображениям, а также в случаях, когда невозможно доказать их материальную заинтересованность.

Между тем, глава КГБ обратил внимание, что по Гаагской конвенции 1907 года государство теряет статус нейтрального, если кто-то из его граждан добровольно вступает в армию одной из воюющих сторон. Подобные ситуации негативно отражаются и на международном имидже страны.

Еще одна большая тема в повестке работы сенаторов – экономика. Парламентарии обсуждают методы дедолоризации, повышения экспорта и снижения издержек.

К следующему заседанию члены Совета Республики должны доработать механизмы формирования социально-экономической политики. 4 апреля отмечено, что уже повсеместно на всех уровнях законодательной власти занялись оптимизацией бюджетных расходов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Местные Советы депутатов с пониманием относятся к формированию бюджетных резервных фондов сверхразмера, определяемого законодательством. Они, как и резервы республиканского бюджета, предназначаются в первую очередь на социальную поддержку населения. Этим государство в очередной раз демонстрирует внимание и заботу о наших гражданах, которые в силу различн6ых трудностей, в том числе из-за внешних обстоятельств, оказались в сложном положении.

Для V созыва Палаты представителей Национального собрания это сессия последняя. В сентябре должны состояться парламентские выборы. Таким образом, во время осенней сессии белорусский парламент будет работать уже в обновленном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.