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Беларусь и Россия прорабатывают концепцию новой программы укрепления пограничной безопасности Союзного государства на ближайшие 5 лет

04 апреля 2016 17:21
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Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси и России прорабатывают концепцию новой программы укрепления пограничной безопасности Союзного государства на ближайшие пять. Срок реализации действующей программы истекает в 2016 году.

На ее финансирование было направлено более двух миллиардов российский рублей, и это позволило создать современную интегрированную систему охраны рубежей.

Кроме этого, идет работа над рядом совместных проектов в научно-технической сфере, области космоса и других. Депутаты Беларуси и России также продолжают работу над основным документом Союзного государства – Конституцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Союзное государство

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