МИД Беларуси: Проблема Нагорного Карабаха может быть разрешена исключительно мирным путем

Обострение обстановки в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан снова обменялись обвинениями в обстрелах и продвижении на линии соприкосновения. По информации ООН, в результате эскалации конфликта погибли 33 человека, более 200 пострадали. Сообщается, что боеприпасы, которые используются в зоне столкновений, достигают уже и территории соседнего Ирана. В одной из деревень взорвались три минометных снаряда.

Чем глубже в котел конфликта, тем больше людей становятся ближе к открытому огню. Трагический итог обострения в Нагорном Карабахе, по данным ООН, – уже более 30 погибших и 200 раненых.

Заявление по поводу ситуации 4 апреля сделали в белорусском МИД. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, позиция Беларуси в том, что проблема Нагорного Карабаха может быть разрешена исключительно мирным путем и только в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Что касается прозвучавших в некоторых СМИ заявлений об оказании Беларусью военной помощи одной из сторон, то это абсолютные слухи, не имеющие под собой никаких оснований. Беларусь всегда готова содействовать поиску мирного урегулирования конфликта за столом переговоров. О военном решении или военной помощи не может быть и речи.

Конфликт уже затронул и страны, никаким образом не вовлеченные в ситуацию. По сообщению ряда информагентств, на территории Ирана разорвались три минометных снаряда, как предполагается, «случайно прилетевших» с территории Нагорного Карабаха. Минувшей ночью в зоне конфликта вновь шли ожесточенные бои.

Сегодня положение в Нагорном Карабахе весьма напоминало перетягивание каната. Министерства обороны Армении и Азербайджана по очереди опровергали заявления о взаимных потерях.

А тем временем в затронутых боевыми действиями населенных пунктах проживают более 14 тысяч человек, которые наверняка больше, чем писать новейшую историю канонадой и взрывами, хотят продлить историю своей жизни.

5 апреля в Вене, по информации МИД Беларуси, ожидается заседание Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому урегулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.