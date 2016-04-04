Совет Республики будет содействовать внедрению честных принципов конкуренции в ЕАЭС

Новости Беларуси. Руководство Совета Республики будет содействовать внедрению честных принципов конкуренции в Евразийском экономическом союзе. Об этом говорили 4 апреля на открытии одиннадцатой сессии верхней палаты парламента. В законопроекты планируют заложить нормы, мотивирующие экспортноориентированную деятельность и, в первую очередь, равные условия с партнерами по ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пантюхов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Сегодня, когда мы празднуем 20-летие содружества, я бы хотел, чтобы условия и те успехи, которые были достигнуты, были закреплены, чтобы мы смогли наши взаимоотношения защитить от внешней турбулентности. И в этой связи полагаю, что мы можем сделать несколько шагов вперед, готовясь к третьему форуму регионов России и Беларуси, который будет в первых числах июня.