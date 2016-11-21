Новые возможности в отношениях Беларуси и Евросоюза: Президент встретился с делегацией еврочиновников

Новости Беларуси. Беларусь проводит взвешенную внутреннюю и внешнюю политику. И как результат Европейский союз готов открыть новую страницу двусторонних отношений. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества 21 ноября обсудили на встрече у Президента. Минск посещает группа еврочиновников во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета ЕС.

Столь представительная делегация в нашей стране впервые. Во время разговора Александр Лукашенко подчеркнул особую роль Беларуси на Европейском континенте. Отметив, что наша страна все больше воспринимается как полюс стабильности в регионе. Обсуждались и конкретные совместные проекты. Глава государства принял руководителя крупной немецкой компании. Инвестор из Германии заинтересован во внедрении в нашу промышленность самых передовых технологий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Для переговоров с делегацией из Евросоюза во Дворце Независимости пришлось задействовать, пожалуй, самой большой зал. Внушительное число гостей – несколько десятков еврочиновников – уже хорошая характеристика текущего момента в отношениях Беларуси и ЕС. Столь представительно они прилетают редко. Зал, кстати, оформлен в греческом стиле. Древней родины-колыбели демократии. Так что интерьер пришелся кстати и к внутреннему содержанию нового этапа белорусско-европейских отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш визит и наша сегодняшняя встреча еще раз свидетельствуют о позитивных изменениях в белорусско-европейских отношениях. Хотя и вопросов немало. Для нас одинаково важны стратегические отношения с Россией, Китаем, устойчивое взаимодействие с ЕС, США, развитие двусторонних связей со станами Ближнего Востока, Латинской Америки, Средней Азии и Африки. При этом перед нами не стоит и не может стоять выбор между Востоком и Западом. Характерно, что Беларусь все больше воспринимается как полюс стабильности в регионе. И в этом нет ничего удивительного. Наша страна – единственная из шести участниц «Восточного партнерства», где отсутствуют военные и замороженные конфликты. Мне кажется, что это очень интересно для Европейского союза и очень выгодно, очень нужно.

Уолтер Стивенс, председатель Комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза:

Страны Европейского союза хотят открыть новую главу в отношениях с Беларусью. В прошлом году они активизировались по ряду инициатив, в том числе в политической и торгово-экономической сферах. Мы хотели бы определить приоритеты, которые станут новой главой в нашем партнерстве.

Важные моменты переговоров, позволяющие прогнозировать их дальнейший ход, обозначились сразу. Традиционная позиция Беларуси по ключевым вопросам остается неизменной. А европейская сторона отметила изменения своего отношения к республике сильно в лучшую сторону. Новый импульс в развитии может получить не только инициатива «Восточное партнерство», но и торгово-экономические отношения.

Сергей Кизима, политолог:

Самые важные задачи в развитии отношений с Европейским союзом: увеличить белорусский экспорт на территорию Европейского союза, сняв какие-то ограничения, которые мешают белорусским товарам, привлечь технологии современные, где их очень много на территории ЕС, например в Германии, но и другие страны очень важны, увеличить инвестиции ЕС на территории Беларуси и добиться нового соглашения о партнерстве сотрудничества исходя из того, что сейчас мы его не имеем вообще.

Тема инвестиций, совместных экономических проектов была одной из основных на встрече. Президент пригласил Евросоюз к участию в проекте «Великий камень», в индустриальном парке созданы необходимые условия для финансистов.

Вадим Боровик, политолог:

Мы всегда выступали за то, чтобы мы за какими-то политическими событиями видели то, что мы живем в одном экономическом, политическом пространстве. Это одна Европа. Мы выступали за интеграцию. Интеграция – это ЕврАзЭС и ЕС.Ведь безопасность на нашем континенте зависит от того, насколько четко мы будем взаимодействовать не только в экономическом секторе, но и на политическом уровне. Беларусь сегодня вносит огромный вклад в безопасность Европейского союза. Наша граница является надежным щитом против нелегальной миграции, против наркотрафика. И сегодня ценят это европейские партнеры.

Политическая повестка переговоров логично возникла из выражения европейцами признательности Беларуси за роль переговорной площадки в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Кстати, гости были впечатлены Дворцом Независимости, где прошла «нормандская четверка». Заодно поинтересовались позицией Александра Лукашенко по украинскому вопросу в преддверии его встречи с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко:

Не могу так же не сказать о нашей озабоченности нарастающим антагонизмом между ЕС и Россией. Нам в Беларуси наблюдать за этим и больно, и тревожно. Понимая, что ни вам, ни России, тем более нам, это не нужно при тех огромных проблемах, которые сегодня существуют в мире, и которые надо решать вместе. Я не хочу в этом вопросе стать на чью-то сторону. Хватает ошибок и со стороны Востока, и со стороны Запада, и, наверно, с нашей стороны. И наша задача – устранить эти недочеты, просчеты и ошибки. В свое время для разрядки в отношениях между Западом и Востоком потребовался Хельсинкский процесс, который в итоге привел к созданию ОБСЕ. Давайте, чтобы улучшить атмосферу взаимоотношений государств, подумаем об обновлении Хельсинкского процесса и попробуем запустить миротворческий процесс, возможно, «минский процесс». Мы хотели бы выдвинуть идею, исходя из положительного эффекта мероприятий «нормандского формата» с целью обменяться мнениями об урегулировании отношений между Востоком и Западом. Предлагаю рассмотреть возможность проведения встречи ключевых международных экспертов в белорусской столице.

Главный итог двухчасового разговора: в отношениях Беларуси и ЕС открыты новые самые положительный возможности для роста. Не успела делегация Комитета по политике и безопасности Совета ЕС спуститься по лестнице, как началась другая встреча с главой группы немецких компаний «Ипс Груп». Она входит в сотню лучших немецких средних предприятий. Обсуждалось возможное участие инвестора в развитии и модернизации «Могилевхимволокна».

Александр Лукашенко:

Мы всегда с большим удовольствием идем на совместные проекты с представителями германского бизнеса. Знаю вашу специализацию. Для нас она очень интересна, потому что мы имеем огромный объем переработки нефти и нефтехимических производств.

Йенс Хенкель, управляющий «ИПС Инжиниринг консалтинг», глава группы компаний «Ипс Груп»:

Я хорошо знаю практически все предприятия химической отрасли Беларуси. Они находятся в прекрасном состоянии, все ухожено. Я слышал вашу речь в Могилеве, и я уверен, что сейчас самый подходящий момент, чтобы принимать стратегические решения по вводу новых технологий и производству конкурентоспособной продукции.

Пока проходила эта встреча, европейские гости спешили успеть сделать селфи на фоне стен, которые принимали переговоры «нормандской четверки» по Украине.