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Президент Беларуси 22 ноября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и встретится с Владимиром Путиным

21 ноября 2016 13:22
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 22 ноября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Запланированы переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные темы белорусско-российских отношений, вопросы политического взаимодействия, развитие интеграционных процессов, ситуацию в регионе и мире.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин в Храме Христа Спасителя примут участие в торжественной церемонии поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который накануне отметил свое 70-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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