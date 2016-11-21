Президент Беларуси 22 ноября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и встретится с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Президент Беларуси 22 ноября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Запланированы переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные темы белорусско-российских отношений, вопросы политического взаимодействия, развитие интеграционных процессов, ситуацию в регионе и мире.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин в Храме Христа Спасителя примут участие в торжественной церемонии поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который накануне отметил свое 70-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.