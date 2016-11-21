Посол Суриков – о встрече Лукашенко и Путина 22 ноября: главной темой станет политика, затронут и нефтегазовые вопросы

Новости Беларуси. Нефтегазовые вопросы в белорусско-российских отношениях, вероятно, будут обсуждаться 22 ноября на уровне глав государств. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Как ожидается, в ходе переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят наиболее актуальные темы белорусско-российских отношений, вопросы политического взаимодействия, развитие интеграционных процессов, ситуацию в регионе и мире в целом. Вероятную повестку дня 21 ноября прокомментировал глава российской дипмиссии в нашей стране.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Я думаю, что завтра главными вопросами будут не хозяйственные, хотя и они могут быть затронуты. Наверняка они будут затронуты. А главный вопрос все-таки политический. С учетом оценки ситуации в связи с происходящими в мире событиями. Это череда выборов в ряде стран, в первую очередь в Соединенных Штатах, следующие – во Франции, потом – в Германии. И, безусловно, затронутся экономические вопросы. Вы их знаете. Это нефтегазовые вопросы.

Кроме того, 22 ноября в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в торжественном поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который накануне отметил свое 70-летие. Церемония пройдет в Храме Христа Спасителя, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.