Александр Лукашенко: Беларусь все больше воспринимается как полюс стабильности в регионе

Новости Беларуси. Беларусь все больше воспринимается как полюс стабильности в регионе. Об этом заявил глава нашего государства 21 ноября на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС.

Как отметил Александр Лукашенко, перед Беларусью не стоит и не может стоять выбор между Востоком и Западом. Внешняя политика нашей страны последовательна и предсказуема.

Столь представительную делегацию еврочиновников Минск принимает впервые. Ее возглавляет посол Вальтер Стивенс. Во время разговора Президент подчеркнул особую роль Беларуси на Европейском континенте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь все больше воспринимается как полюс стабильности в регионе. И в этом нет ничего удивительного. Наша страна – единственная из шести участниц «Восточного партнерства», где отсутствуют военные и замороженные конфликты. Мне кажется, что это очень интересно для Европейского союза и очень выгодно, очень нужно. Как непосредственные соседи Европейского союза, с общей границей около 1200 км мы вносим весомый вклад в борьбу с организованной преступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми. Конструктивные инициативы с нашей стороны способствовали тому, что Минск стал, по сути, идеальной переговорной площадкой по урегулированию украинского кризиса. Уверен, что в современных условиях ценность Беларуси как стабилизирующего фактора в Европе будет только возрастать. Подчеркиваю: и это очень нужно для Европы. Европа всегда может воспользоваться этим фактом.

Беларусь состоялась как суверенное государство и проводит внешнюю, внутреннюю политику очень взвешенно. Внешняя политика нашей страны последовательна и предсказуема. Мы налаживаем взаимовыгодное сотрудничество со многими государствами мира. Для нас одинаково важны стратегические отношения с Россией, Китаем, устойчивое взаимодействие с ЕС, США, развитие двусторонних связей со странами Ближнего Востока, Латинской Америки, Средней Азии и Африки. При этом перед нами не стоит и не может стоять выбор между Востоком и Западом.

Уолтер Стивенс, председатель Комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза:

Страны Европейского союза хотят открыть новую главу в отношениях с Беларусью. В прошлом году они активизировались по ряду инициатив, в том числе политической и торгово-экономической сферах. Мы хотели бы определить приоритеты, которые станут новой главой в нашем партнерстве. В 2017 году Беларусь имеет председательство в Центрально-европейской инициативе. Это станет возможностью для дальнейшего развития конструктивного сотрудничества.

В Комитет по политике и безопасности Совета ЕС входят представители всех стран Евросоюза. Именно они подталкивают министров иностранных дел и глав своих государств на принятие конкретных решений.

Нынешний приезд в Беларусь представителей комитета ознакомительный. Изучается атмосфера в нашей стране и то, как Беларусь планирует развивать отношения с ЕС.

Евросоюз является вторым по значимости рынком для белорусского экспорта и важнейшим источником инвестиций. Взаимный товарооборот за годы становления независимой Беларуси вырос в десятки раз и по итогам 2015 года составил около 15 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.