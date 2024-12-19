Лукашенко рассказал, как его просили развивать TikTok на территории Беларуси

Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. Продолжается турне Александра Лукашенко в страны Персидского залива. Напомним, 19 декабря – второй день визита Президента в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби у белорусского лидера состоялся ряд встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ОАЭ у Беларуси давние отношения. И здесь у нас вполне конкретные задачи: взаимовыгодное сотрудничество в достижении главной цели – устойчивого развития двух стран. Ближний Восток – один из важнейших геополитических перекрестков. Исторически сложилось, что Объединенные Арабские Эмираты стали центром для продвижения наших интересов в этом регионе. Сегодня это основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива.

Двусторонние отношения между Минском и Абу-Даби характеризуются высокой динамикой. ОАЭ занимает третье место по общему объему вложенных в белорусскую экономику инвестиций. Действует соглашение о взаимных безвизовых поездках. В эти дни разрабатываются новые важные маршруты сотрудничества. Продолжение и развитие взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес – цель визита главы белорусского государства.

Александр Лукашенко встретился с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди. ADQ – государственная инвестиционно-девелоперская компания, базирующаяся в Абу-Даби. По состоянию на 2023 год холдинг управлял активами на сумму около 196 миллиардов долларов, что сделало его десятым по величине суверенным фондом благосостояния в мире. Цели и задачи холдинга: поддерживать экономический рост и диверсификацию, инвестировать в устойчивые и инновационные проекты, расширять глобальное присутствие ОАЭ в стратегических секторах. Во время встречи Александр Лукашенко отметил многолетнее сотрудничество и обмен опытом с эмиратской стороной в IT, в том числе в области социальных сетей. Вспоминая свои прошлые визиты в Эмираты, встречи и презентации на тему развития высоких технологий, Александр Лукашенко заявил, что успехи Беларуси в IT-отрасли отчасти начинались в ОАЭ.