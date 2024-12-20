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«Визит Президента очень важен». Эксперты оценили перспективы сотрудничества Беларуси и ОАЭ

20 декабря 2024 10:41
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Президент провел переговоры с руководством компаний, работающих в области высоких технологий и искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Визит Президента очень важен». Эксперты оценили перспективы сотрудничества Беларуси и ОАЭ-2

Беларусь имеет превосходную репутацию в этой сфере, что делает ее важным партнером, отмечают эксперты. Продуктивно страны работают и по ряду других направлений. Партнерство характеризуется активным политическим диалогом, взаимовыгодным сотрудничеством в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной отраслях. 

«Визит Президента очень важен». Эксперты оценили перспективы сотрудничества Беларуси и ОАЭ-4

Сергей Дик, политический эксперт:
Про IT, дальше – медицина, культурное сотрудничество и техническое. Естественно, наши промышленные товары, совместное производство, вполне возможно, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники. Поэтому визит Президента очень важен. И на арабском Востоке почти все решает взаимоотношение между руководителями. Это регулярная сверка часов, хронометраж нашего сотрудничества. Я думаю, что впереди ждут очень хорошие перспективы.

Между ОАЭ и Беларусью налажено сотрудничество и в сфере продовольственной безопасности. Наша страна экспортирует сельскохозяйственную продукцию, что вносит вклад в достижение целей национальной стратегии продовольственной безопасности, которую ОАЭ определили в числе своих приоритетов до 2051 года.

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко

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