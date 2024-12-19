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Муковозчик: судьбу Европы контролирует американский сжиженный газ

19 декабря 2024 17:53
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело». 

Муковозчик: судьбу Европы контролирует американский сжиженный газ-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
«И что смешно, – говорил когда-то Жванецкий, – министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит». И что еще смешно: «Я его не пущу, – говорит сейчас Зеленский о своем соседе, – Украине не нужны такие посредники, как Венгрия и ее премьер Орбан».

В то время, когда на самом деле вопрос ведь стоит так: пустят или не пустят его самого на инаугурацию Трампа? Потому как если прилететь без приглашения... так ведь позора не оберешься, что и говорить. Но если не прилететь... вот именно, нечего и говорить!

«И что смешно – министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит», – М. Жванецкий. Читать полностью здесь

Муковозчик: судьбу Европы контролирует американский сжиженный газ-3

Андрей Муковозчик:
Тем временем агентство Reuters сообщает: «НАТО вместо США взяла на себя координацию доставки военной помощи Киеву». НАТО всю свою жизнь была покрыта США, как овца быком, – и сейчас «берет вместо»?

Не выросло у НАТО без США, чем брать, это даже Эммануэль Макрон давно признал. Помните, он диагноз НАТО ставил – «смерть мозга»? И добавлял еще: «Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, в противном случае она не будет контролировать свою судьбу». Помните? Ну, собственно, оно так и случилось. Все сбылось. И «смерть мозга», и все остальное. Ибо судьбы Европы ныне контролирует американский сжиженный газ, вот оно как.

Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале. 

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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