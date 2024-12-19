Муковозчик: судьбу Европы контролирует американский сжиженный газ

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

«И что смешно, – говорил когда-то Жванецкий, – министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит». И что еще смешно: «Я его не пущу, – говорит сейчас Зеленский о своем соседе, – Украине не нужны такие посредники, как Венгрия и ее премьер Орбан».

В то время, когда на самом деле вопрос ведь стоит так: пустят или не пустят его самого на инаугурацию Трампа? Потому как если прилететь без приглашения... так ведь позора не оберешься, что и говорить. Но если не прилететь... вот именно, нечего и говорить!