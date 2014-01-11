Новую стратегию работы современных идеологов вырабатывали на областном семинаре в Могилеве

Новости Беларуси. Дойти до каждого, заинтересовать и помочь в реализации его потенциала. В Могилеве вырабатывали новую стратегию работы современных идеологов. Здесь прошел областной семинар с участием первого заместителя главы Администрации Президента Александра Радькова. На встречу приехали более 160 специалистов.

Идеологом Климовичского района Виктория Прокофьева не работает еще и года, но уже четко определила для себя значимость своей деятельности. Общаться с людьми, причем в разных коллективах, – задача не из простых, признается молодой специалист, но каждый раз, добиваясь нужного результата, понимает, что все не зря.

Сегодня руководителю идеологии райцентра довелось побывать на уникальном в своем роде семинаре.

Виктория Прокофьева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Климовичского райисполкома:

Ни в одном из нормативных, каких-то законотворческих документов мы не узнаем столько нового и полезного, как при посещении конкретного предприятия, конкретного объекта, на практике знакомясь с опытом работы.

Микроклимат и особенности взаимоотношений в своих отдельных регионах идеологи знают хорошо. Но поучиться опыту у других никогда не помешает. Сегодня здесь как раз и определяли оптимальную стратегию работы современных идеологов.

Сергей Артамонов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Шкловского райисполкома:

Нам, работая у себя в районных центрах, просто необходимо выезжать и это нужно делать систематически. И это делается систематически. Выезжать в трудовые коллективы Могилева, допустим, других районных центров, где мы учимся, обмениваемся опытом, где мы, применяя на практике их формы работы, смотрим, что же мы можем взять для себя.

«Никакой бумажной волокиты, только живое общение и обмен опытом». Этот девиз участники семинара восприняли «на ура». Посетив промышленные предприятия, учреждения образования и исторические достопримечательности Приднепровского края, каждый вынес для себя что-то новое. В Год гостеприимства, к примеру, визит на Буйничское поле оказался знаковым. Ведь именно здесь во время Великой Отечественной шли ожесточенные сражения с фашистами. Мемориал – один из символов независимости и непокоренности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Здесь же святые места: что Буйничское поле, что под Солтановкой 12-й год. И надо посмотреть, что показывать и потом как об этом говорить, как это подать, как это обустроено. С гостиницей, с санитарными службами, с дорогами, с вежливостью.

Пилотная форма работы идеологов в таком формате имеет свои несомненные плюсы. В этом на семинаре убедился каждый. Общение и обмен опытом не по бумагам и телефону, а, что называется, вживую не заменит ничто.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Больше хочется живого контакта, все больше хочется поговорить, увидеть, почувствовать настроение. И, кстати, если идеолог понимает: развиваются производства, укрепляется социальная сфера, в туризме мы набираем – он это видит, тогда он может это убежденно донести. Причем напрямую, не только через камеру, или по радио, или даже через Интернет, а непосредственно. Потому что там видны его эмоции, видна его убежденность. Он тогда заряжает.

После такой насыщенной и интересной программы специалисты вернутся на свои рабочие места с новыми идеями. Каждый со своими. Но в одном убеждении сошлись все: подобные встречи должны стать хорошей традицией.