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Более 4 тысяч человек включены в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов местных Советов Беларуси

09 января 2014 07:27
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Новости Беларуси. В Беларуси завершено формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов Беларуси. В них включены более 4 тысяч человек.

Среди партий наиболее широко представлена Коммунистическая партия Беларуси – 148 человек. Далее идет Республиканская партия труда и справедливости – 46 представителей, затем – Белорусская социально-спортивная партия. Ее представляет 9 человек. Среди общественных объединений лидируют Федерация профсоюзов Беларуси, на втором месте – «Белая Русь» и замыкает тройку Белорусский республиканский союз молодежи.

Следующий важный этап избирательной кампании – выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов. Он пройдет с 12 января по 10 февраля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Беларуси

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