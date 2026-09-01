Новости по тегу #Сергей Артамонов

У станции метро «Партизанская» развернулся развлекательный городок под открытым небом с 12 тематическими локациями.
Рядом с танцевальной зоной будет работать площадка Красного Креста, где можно измерить давление, получить консультацию специалистов и отдохнуть за чашкой чая.
Каждое дерево символизирует крепость отношений и служит живым напоминанием о 30 годах мира, дружбы и совместных проектов Беларуси и России.
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