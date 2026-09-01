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Новости по тегу #Сергей Артамонов

Ежегодный семейный праздник «Сквозь призму знаний» прошел в Минске
01 сентября 2026 07:04

Ежегодный семейный праздник «Сквозь призму знаний» прошел в Минске

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска
04 июня 2026 07:03

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска

В Заводском районе Минска прошла церемония высадки аллеи из 30 молодых берез
03 апреля 2026 06:58

В Заводском районе Минска прошла церемония высадки аллеи из 30 молодых берез

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами
30 октября 2018 07:06

Белорусский Шклов и украинский Болград станут городами-побратимами

Новую стратегию работы современных идеологов вырабатывали на областном семинаре в Могилеве
11 января 2014 16:45

Новую стратегию работы современных идеологов вырабатывали на областном семинаре в Могилеве