МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Бангкок в связи с массовыми выступлениями

Новости Таиланда. В Бангкоке, где в последнее время не прекращались массовые выступления недовольных политикой руководства страны, на улицы вышли сторонники действующего премьер-министра. В знак солидарности с правительством они зажгли свечи. У многих в руках были плакаты с надписью «Примите во внимание и мой голос!». Таким образом они выразили свое несогласие с планами противников правящего кабинета полностью парализовать столицу королевства 13 января.

11 января ситуация в стране более-менее спокойная, однако накануне в столкновениях между сторонниками и противниками правительства получили ранения 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с непростой ситуацией в столице Таиланда Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует нашим гражданам воздержаться от поездок в Бангкок. А в случае нахождения в городе избегать мест массового скопления.