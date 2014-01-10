Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов начнется 12 января

Новости Беларуси. В Гомеле 10 января обсуждали предстоящие выборы в местные Советы депутатов. С 12 января начнется очередной этап кампании – выдвижение кандидатов. Для этого в соответствии с Избирательным кодексом Беларуси есть три способа: от политических партий, трудовых коллективов и путем сбора подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Центризбиркома отметила в организации предстоящих выборов большую роль СМИ. Именно от профессионализма белорусских журналистов, по мнению Лидии Ермошиной, зависит, какой будет и явка избирателей на участках для голосования.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Считаю, что прессе принадлежит почти все. Они на втором месте после избирательных комиссий во время выборов. Поэтому я думаю, что от прессы зависит такое важное явление, как явка избирателей. Потому что насколько активно будет пресса в освещении, настолько избиратель будет осведомлен и заинтересован в избирательных процессах вообще. Поэтому я очень рассчитываю на всех вас, на средства массовой информации, что вы будете действительно освещать объективно, грамотно, главное – нескучно.