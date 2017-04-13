«Никуда не денемся и должны будем сотрудничать». Литовский политолог об отношениях Беларусь-ЕС

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вопрос о моей Родине – о Беларуси. Знаете, мы с определённым, скажем, оптимизмом смотрим на то, как в последнее время развиваются отношения Беларуси и Евросоюза .после тех, наверное, важных встреч, которые произошли в Минске по урегулированию кризиса в Украине, наладился другого тона, скажем, диалог. Как Вы оцениваете: есть ли, скажем, продвижение, какие-то позитивные сдвиги во взгляде Евросоюза. Европы, в том числе, Литвы на Беларусь?

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук:

Это – два игрока, которые договариваются о том, на каких условиях, на каких правилах игры мы будем сотрудничать.

Но видите ли Вы изменения в отношениях, в форме диалога, которые мы в Беларуси, допустим, отмечаем, не без гордости о них говорим – что, как бы, диалог пошёл на другой ноте, скажем.

Лауринас Янавичюс:

Беларусь – суверенная страна. И мы с ней сотрудничаем. Мы – Европейский союз я имею в виду. Сотрудничаем с ней до той меры, насколько можно, в принципе.

Есть экономические интересы у обеих сторон, есть интересы безопасности.

И такие вопросы, как сейчас миграционные потоки, которые увеличиваются. Это – общий интерес, чтоб работать с ними. И по этим всем вопросам работается. Есть программы, которые Европейский союз предлагает Беларуси. Есть то же самое «Восточное партнёрство» – инициатива. Но это тоже уже с белорусской стороны – насколько вы хотите участвовать в этом, принимать те условия, на которых могли бы мы и увеличивать это сотрудничество. Это – процесс долгий, я так думаю. И он тоже, наверное, зависит не только от Беларуси и Европейского союза, от того, что происходит вокруг нас, в той же России, в других точках – это тоже имеет влияние. Для Беларуси Европейский союз нужен и как рынок сбыта, экспортный рынок. И без Европейского союза Беларуси было бы трудно – она становилась, вообще, очень, как бы, зависимой от той же России. Так что, мы никуда не денемся и мы должны будем сотрудничать. Насколько это будет идти вверх или идти вниз – это очень много всяких факторов, которые влияют на это.

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