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Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке

13 апреля 2017 06:47
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он состоится в Бишкеке 14 апреля.

В Кыргызскую республику с рабочим визитом глава государства направится 13 апреля. Президенты планируют обсудить реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС и ключевые ориентиры макроэкономической политики. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству с третьими странами.

По итогам заседания ожидается подписание ряда международных документов. Также Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств – участников ОДКБ. В центре внимания президентов – вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # ЕврАзЭС

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