Безопасность, кооперация и диалог с третьими странами: что обсудят на заседании ЕАЭС в Бишкеке

Новости Беларуси. Белорусский борт № 1 совершает посадку в международном аэропорту в Бишкеке. Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На повестке дня и безопасность. Именно этот вопрос обсудят во время неформальной встречи глав государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Еще в марте Бишкек принимал заседание Евразийского межправительственного совета.

14 апреля столица Кыргызстана вновь станет центром евразийской интеграции. Здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Говорить будут и о безопасности, пройдет неформальная встреча глав государств-участников ОДКБ. О масштабе мероприятия говорят даже пробки на дорогах: главный проспект миллионного города переполнен. А тем временем в СМИ встречу в рамках ЕАЭС уже называют «большими переговорами». Кстати, в «евразийскую пятерку» Кыргызстан вошел последним – присоединился в августе 2015. Заинтересованность была. Хотя бы потому, что около 37% от всего кыргызского экспорта отправляется на рынки стран, входящих в ЕАЭС. Увеличивать намерены и двусторонние кооперационные связи, – делится посол Беларуси в Кыргызстане. В планах создание совместно горно-шахтного оборудования, запуск дрожжевого комбината и даже открытие белорусского торгового дома. Участие в ЕАЭС здесь будет только в плюс.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике:

Мы для этого ЕАЭС и создавали, чтобы облегчить работу субъектов хозяйствования. Поэтому в любом случае передвижение капитала, и возможность передвижения рабочей силы, и создание тех же совместных производств на неких льготных условиях, и возможность использования общего экономического пространства с выходом этой продукции на рынки стран ЕАЭС.

Это очень перспективно, и я думаю, в будущем даст свой эффект. Участникам Евразийского экономического союза действительно есть что обсудить. Одна из главных тем – углубление диалога с третьими странами. В настоящее время около полусотни государств высказали желание сотрудничать с ЕАЭС. К примеру, президент Молдовы направил на рассмотрение заявление о присвоении стране статуса наблюдателя при союзе. Также планируется, что на заседании будет рассмотрен вопрос о взаимодействии с Ираном.

Во время председательства Беларуси в 2015 в ЕАЭС приняли Кыргызстан. Главное событие 2016, в год Казахстана, – зона свободной торговли с Вьетнамом.