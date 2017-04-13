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Безопасность, кооперация и диалог с третьими странами: что обсудят на заседании ЕАЭС в Бишкеке

13 апреля 2017 17:24
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Новости Беларуси. Белорусский борт № 1 совершает посадку в международном аэропорту в Бишкеке.

Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На повестке дня и безопасность. Именно этот вопрос обсудят во время неформальной встречи глав государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасность, кооперация и диалог с третьими странами: что обсудят на заседании ЕАЭС в Бишкеке-1

Анастасия Иванникова, СТВ:
Еще в марте Бишкек принимал заседание Евразийского межправительственного совета.

14 апреля столица Кыргызстана вновь станет центром евразийской интеграции.

Здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Говорить будут и о безопасности, пройдет неформальная встреча глав государств-участников ОДКБ.

О масштабе мероприятия говорят даже пробки на дорогах: главный проспект миллионного города переполнен. А тем временем в СМИ встречу в рамках ЕАЭС уже называют «большими переговорами».

Кстати, в «евразийскую пятерку» Кыргызстан вошел последним – присоединился в августе 2015.

Заинтересованность была. Хотя бы потому, что около 37% от всего кыргызского экспорта отправляется на рынки стран, входящих в ЕАЭС. Увеличивать намерены и двусторонние кооперационные связи, – делится посол Беларуси в Кыргызстане. В планах создание совместно горно-шахтного оборудования, запуск дрожжевого комбината и даже открытие белорусского торгового дома. Участие в ЕАЭС здесь будет только в плюс.

Безопасность, кооперация и диалог с третьими странами: что обсудят на заседании ЕАЭС в Бишкеке-4

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике:
Мы для этого ЕАЭС и создавали, чтобы облегчить работу субъектов хозяйствования. Поэтому в любом случае передвижение капитала, и возможность передвижения рабочей силы, и создание тех же совместных производств на неких льготных условиях, и возможность использования общего экономического пространства с выходом этой продукции на рынки стран ЕАЭС.

Это очень перспективно, и я думаю, в будущем даст свой эффект.

Участникам Евразийского экономического союза действительно есть что обсудить. Одна из главных тем – углубление диалога с третьими странами.

В настоящее время около полусотни государств высказали желание сотрудничать с ЕАЭС.

К примеру, президент Молдовы направил на рассмотрение заявление о присвоении стране статуса наблюдателя при союзе. Также планируется, что на заседании будет рассмотрен вопрос о взаимодействии с Ираном.

Безопасность, кооперация и диалог с третьими странами: что обсудят на заседании ЕАЭС в Бишкеке-7

Во время председательства Беларуси в 2015 в ЕАЭС приняли Кыргызстан. Главное событие 2016, в год Казахстана, – зона свободной торговли с Вьетнамом.

Не так давно приняли новую редакцию Таможенного кодекса (12 апреля его подписал Александр Лукашенко). В силу документ вступит уже 1 июля.

На нынешнем заседании тоже ожидается далеко не один подписанный документ. Конечно же, говорить будут об основных ориентирах экономической политики стран союза на ближайшие два года и о внесении изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии. Уже в рамках ОДКБ стороной не обойдут современные вызовы и угрозы. Здесь главное –  скоординировать все действия стран-участников организации.

Анастасия Иванникова:
В мае 2016 года саммит Высшего Евразийского экономического совета принимала Астана. Тогда подписали полтора десятка документов. Плодотворную работу ожидают и сейчас.

# ЕврАзЭС # Фотофакт # Анастасия Иванникова # Андрей Страчко

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