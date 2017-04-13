Литовский политолог об акциях протеста: «У нас люди научились выдвигать свои интересы, не выходя на улицу»

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, наверняка, знаете о большом количестве, скажем, таких протестных акций, которые прокатились и в России, и в Кыргызстане. Даже перед саммитом ЕС в Риме были протестные настроения. В том числе, и в Минске. Разные у них у всех поводы основания. Но я обратил внимание, что я вот не помню, чтобы, скажем, в последние годы какие-то акции протеста проходили в Литве. И вот, в этой связи, у меня такой вопрос: это говорит о том, что, скажем, такое сплочённое общество литовское? Или, знаете, может быть, такое нежелание выносить сор из избы? И вот, чтоб не показывать, что тут есть какие-то внутренние разногласия и, что называется, лидеры общественного мнения сами договорились?

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук:

Трудно сказать, но, наверное, первое, что приходит в голову – это то, что люди научились, как бы, выдвигать свои интересы, то, что они хотят, уже не выходя на улицу, а работая в системе политического процесса.

А Вы не можете мне напомнить, когда было что-нибудь такое, что люди собирались на какой-то митинг протеста? Я вот пытался вспомнить и даже не…

Лауринас Янавичюс:

5-6 лет назад, наверное, было что-то. Но тоже там спонтанное, один день. Нелегко тоже мне вспомнить, чтобы такие уж – множество людей выходило на улицы, там надо было что-то делать экстраординарное. Не помню такого.