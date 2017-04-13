«Чувство, что надо подготовиться – оно существует». Ощущают ли в Литве угрозу со стороны России?

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте такой вопрос, может быть, он покажется Вам достаточно субъективным, но я вот пообщался вчера и сегодня с коллегами, и был очень удивлён одному моменту, который вот, допустим, в Беларуси сложно понять. Знаете, такое ощущение, ожидание угрозы, причём военной угрозы со стороны России. И у меня такой вопрос: это, что называется, такая, скажем, историческая память 30-40-ых годов? Или это, всё-таки, скажем, волна, вызванная, скажем, самыми последними событиями? В частности, тем, что происходило в Украине? Или, вообще, мне это просто показалось?

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук:

Это – комплекс, наверное. Конечно, когда у твоих границ увеличивается армия, экипировка, как бы, вооружённых сил другой страны – натурально, что, как бы, начинаешь думать: «А зачем это? А почему это?»

И натурально, что ты, как бы, принимаешь меры для того, чтобы увеличить свою безопасность.

Конечно, это есть. Чувство, что надо подготовиться к кому-то – оно существует. И это натурально. Потому что это внутри нас, и мы хотим жить свободно, как бы, в мире и без угроз со стороны. Если ты будешь сидеть и ничего не делать, видя, что происходит в мире, вокруг тебя, кто знает, что может случиться?

То есть, этот страх есть, мне не показалось?

Лауринас Янавичюс:

Это – не то, что страх. Это – обеспокоенность, наверное, тем, что происходит вокруг нас. И это натурально.