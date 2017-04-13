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Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан

13 апреля 2017 13:52
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

В Бишкеке белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Одна из главных тем – сближение с третьими странами. Около полусотни государств высказали желание сотрудничать с ЕАЭС. На повестке дня и безопасность.

Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств ОДКБ. В рамках этих переговоров стороны намерены скоординировать свои действия.

Немаловажную роль в глобальных интеграционных процессах играют и двусторонние отношения. Беларусь и Кыргызстан намерены наращивать темпы экономического сотрудничества. Участие в ЕАЭС здесь только в плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан-1

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике:
Мы для этого ЕАС и создавали, чтобы облегчить работу нашим субъектам хозяйствования. Поэтому и передвижение капитала, и возможность передвижения рабочей силы. И создание совместных производств на льготных условиях, и возможности использования общего экономического пространства с выходом этой продукции на рынки ЕАЭС – это очень перспективно. Я думаю, это в будущем даст свой эффект.

Напомним, прошлое заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в Астане. Его итогом стало подписание около полутора десятков документов. Эксперты ожидают, что нынешние переговоры пройдут не менее плодотворно.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Кыргызстан # Андрей Страчко

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