Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

В Бишкеке белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Одна из главных тем – сближение с третьими странами. Около полусотни государств высказали желание сотрудничать с ЕАЭС. На повестке дня и безопасность.

Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств ОДКБ. В рамках этих переговоров стороны намерены скоординировать свои действия.

Немаловажную роль в глобальных интеграционных процессах играют и двусторонние отношения. Беларусь и Кыргызстан намерены наращивать темпы экономического сотрудничества. Участие в ЕАЭС здесь только в плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.