Николай Тимофти и белорусские парламентарии 17 июля обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Молдовы

Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества Беларуси и Молдовы 17 июля шла речь на встрече Николая Тимофти с белорусскими парламентариями. Как отметил председатель верхней палаты Михаил Мясникович — пришло время перезагрузки отношений. Молдова имеет определенные договоренности с Европой, Беларусь же с 1 января в ЕАЭС, а это новые рынки и перспективы для обеих стран.

Детали сотрудничества двух государств 16 июля обсудили и на высшем уровне. Итогом переговоров стало подписание целого пакета документов.

В частности, достигнута договоренность о создании в Кишиневе сборочного производства автобусов МАЗ, а также об обновлении пассажирского транспорта.

Молдова — четвертый партнёр Беларуси по товарообороту среди стран СНГ.

В 2014 году стороны наторговали на 400 миллионов долларов. И потенциал, по оценкам экспертов, не исчерпан.

Государства уже в ближайшее время могут переступить рубеж в полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас есть резервы, у нас есть куда расти. Я уверен, что мы можем добавить. То, что мы можем, создав производства совместные в Молдове, где у нас очень солидные положение, позиции, где нас воспринимают хорошо, мы можем там создать совместные белорусские производства. Вы можете создать у нас с нами совместные производства с Беларусью Молдовы. И выйти на рынки, крупные рынки Европейского союза, Евразийского экономического союза. Это только прибавит в наших отношениях.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

Я очень рад, что имею возможность быть у Вас снова и встретиться с Вами. Я думаю, что это будет новый импульс для нашего дальнейшего развития. И нашей республики, и Республики Беларусь. И то, что мы будем делать в дальнейшем, это будет на пользу наших народов.

Визит президент Молдовы продолжается. Днем Николай Тимофти посетит ряд промышленных предприятий.