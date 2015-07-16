Александр Лукашенко: У Беларуси с Молдовой нет нерешенных вопросов и закрытых тем для обсуждения

Новости Беларуси. Беларусь – Молдова: диалог на принципах равноправия. Александр Лукашенко и Николай Тимофти обсудили 16 июля перспективы сотрудничества. Борт президента Молдовы приземлился в национальном аэропорту около полудня, после чего направился во Дворец Независимости. Здесь молдавского лидера лично встречал Александр Лукашенко.

Переговоры глав государств прошли сначала в формате «один на один», затем – в расширенном составе и охватили практически весь спектр вопросов, стоящих сегодня перед двумя странами.

Николай Тимофти уже третий год кряду с визитом в Беларуси. До этого президент Молдовы принимал участие в саммитах глав государств СНГ. На этот раз в фокусе – вопросы двустороннего сотрудничества.

Официальная церемония встречи во Дворце Независимости состоялась после полудня. Красная ковровая дорожка, приветствие делегаций, марш роты почетного караула. По традиции прозвучали гимны двух стран.

Дипотношения между странами установлены почти 23 года назад. Как скажут чуть позже оба президента, в политике у Беларуси и Молдовы проблем не было и нет.

Меньше года назад Александр Лукашенко посетил с визитом Кишинев. Тогда речь шла о вариантах совместного выхода на рынки третьих стран и ЕС. И сейчас в Молдове собирают белорусскую сельхозтехнику и троллейбусы. Проекты хорошо сказались на товарообороте. Выгодная тактика получила свое развитие и сегодня.

В Беларусь из Молдовы прилетела очень внушительная делегация. Рядом с президентом – четыре министра, представители торгово-промышленной, высшей судебной палаты и руководители регионов.

В формате «один на один» оба лидера говорили о том, что политика не должна мешать хорошей динамике в экономике.

Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и это может быть выгодно обеим странам с точки зрения выхода на рынки ЕС и ЕАЭС.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В нашей политике вообще у нас нет никаких проблем. И мы вам благодарны, несмотря на то, что, может быть, где-то в качестве поддержки своих союзников, в качестве каких-то обещаний вы и должны были поддерживать там Евросоюз, США и так далее, но никогда этого не было, чтобы это было против Беларуси. Мы это очень ценим. Естественно, мы за этим наблюдаем и мы это очень ценим. Это говорит о солидности в наших отношениях, о высоком уровне доверия. Вы можете быть уверены, что мы никогда плохого Молдове ничего не делали и не сделаем. Мы будем только развивать наше сотрудничество, так, чтобы это было выгодно нашим народам.

У нас много направлений сотрудничества, у нас нет вообще закрытых тем с вашей страной в организации сотрудничества. Мы готовы показать вам все, что вы захотите здесь. Если вы захотите иметь это в Молдове, вам что-то понравится, мы готовы работать вместе с вами в Молдове для того, чтобы наш опыт перенести на территорию дружественной и близкой нам Молдовы.

По словам Николая Тимофти, отношения между странами основаны на взаимоуважении и честном диалоге. Придерживаясь этих принципов, надо и дальше выстраивать взаимоотношения государств.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

То, что вы делаете, что мы делаем не друг против друга, а, наоборот, мы способствуем улучшению наших отношений. И такие отношения я хочу и стараюсь, чтобы мы строили со всеми странами. Поэтому я уверен, что будущее стран Европы, стран мира находится в наших руках. И мы должны всегда видеть только хорошее и за это бороться.

Молдова – четвертый по товарообороту партнер Беларуси среди стран СНГ. Этот показатель растет с каждым годом и уже превысил планку в 400 миллионов долларов.

Поставки в Беларусь – это в основном фрукты, овощи, коньяки и вино. В обратном направлении идет техника, нефтепродукты, лекарства, товары легкой промышленности, молочная продукция.

По словам Александра Лукашенко, сейчас важно не политизировать факт подписания Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС и сконцентрироваться на выгодном сотрудничестве.

Александр Лукашенко:

Белорусская сторона не политизирует факт подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Мы уважаем избранный вами курс развития и воспринимаем его как данность. Вместе с тем считаю, что нам необходимо четко представлять, каким будет наше сотрудничество в новых реалиях, поскольку и у Молдовы, и у Беларуси есть обязательства перед партнерами по интеграционным объединениям. Мы придерживаемся прагматичной позиции в данном вопросе. И при выверенном и взвешенном подходе нам можно не только минимизировать риски для двусторонней торговли, но и использовать преимущества от разнонаправленной интеграции, стать своеобразным мостом между двумя интеграционными структурами. Имею в виду, прежде всего, кооперационные проекты.

Сегодня в Молдове производятся белорусские троллейбусы и тракторы, прорабатывается проект сборочного производства автобусов МАЗ. Белорусские производители готовы к увеличению объемов выпуска продукции на действующих производствах и к реализации новых проектов. Есть возможность для планомерного повышения процента локализации, с тем, чтобы выйти с совместно произведенной продукцией на рынки соседних европейских стран. Такие проекты выгодны обеим сторонам. Рассчитываем на их поддержку руководством Молдовы. Одновременно есть заинтересованность в организации совместной переработки молдавской плодоовощной продукции в нашей стране. С учетом развитой промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры Беларусь может стать площадкой для переработки, хранения и продвижения молдавских товаров на рынок Евразийского экономического союза. В этом плане мы открыты для предложений молдавской стороны.

К визиту эксперты подготовили семь документов. Торжественная церемония подписания состоялась 16 июля.

Достигнута договоренность о создании в Кишиневе сборочного производства минского автозавода. Подписан проект по обновлению пассажирского транспорта Молдовы, соглашения о научно-техническом, образовательном и культурном сотрудничестве.

На итоговой пресс-конференции президент Беларуси сделал акценты на том, что между странами нет неразрешенных вопросов и закрытых тем. Все это – результат последовательного развития открытых и дружественных отношений.

Александр Лукашенко:

В политической сфере у нас нет с нашими друзьями из Молдовы абсолютно никаких проблем. Наши страны конструктивно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других универсальных и региональных организаций. Стоит также приветствовать активизацию двустороннего межпарламентского диалога.

В ходе встречи мы с удовлетворением отметили высокую интенсивность двусторонних контактов в гуманитарной сфере, науке, образовании, спорте, других областях. Очередным шагом в этом направлении станет проведение Дней культуры Беларуси в Молдове осенью этого года. А в следующем году мы ожидаем молдавских деятелей культуры с ответным визитом к нам.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что у Беларуси с Молдовой нет нерешенных вопросов и закрытых тем для обсуждения.

Николай Тимофти:

Мы обменялись мнениями относительно международной ситуации и региональной безопасности. Мы подтвердили приверженность принципам соблюдения суверенитета и территориальной целостности наших государств. Мы выступаем за урегулирование проблем безопасности на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Убежден, что достигнутые договоренности и подписанные документы будут способствовать углублению сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Беларусь.

Пакет контрактов между странами будет еще шире. По оценкам экспертов, государства смогут переступить рубеж товарооборота в полмиллиарда долларов.

Уже 17 июля делегация из Молдовы посетит производства Минского тракторного завода, запланированы и встречи в Парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно визиты глав зарубежных государств в Минск не обходятся без церемонии поклонения павшим героям Великой Отечественной. Не стал исключением и нынешний визит, ведь в памяти народа Молдовы та война тоже осталась как время горя и потерь. Венки и цветы от Президента Молдовы легли к подножию монумента Победы в Минске.

А в эти минуты Николай Тимофти знакомится с экспозицией Музея истории Великой Отечественной войны.