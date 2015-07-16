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10 представителей в состав городской и районных избирательных комиссий по выборам Президента Беларуси выдвинул Минский городской комитет БРСМ

16 июля 2015 17:06
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Новости Беларуси. 10 представителей в состав городской и районных избирательных комиссий по выборам Президента Беларуси выдвинул Минский городской комитет БРСМ. Стратегию участия союзной молодежи столицы в избирательной кампании 2015 года определили 16 июля на расширенном Пленуме.

Кроме того, в объединении планируют выдвинуть как минимум по два наблюдателя на каждый избирательный участок Минска. Всего это около полутора тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Молодым людям через 10-15 лет предстоит жить в этом будущем. Поэтому мы считаем правильным, что они должны принимать активное участие в этих процессах. Мы будем выдвигать своих представителей в состав Минской городской избирательной комиссии, мы также дадим рекомендации по выдвижению наших представителей в состав всех девяти районных и всех участковых комиссий, который находятся на территории Минска. Также мы будем принимать решение о других формах активного участия в избирательном процессе, которые сегодня прописаны в Избирательном кодексе.

# Юрий Чечукевич # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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