Прямой эфир

17 июля пройдет первое заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов

17 июля 2015 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Центризбирком рассмотрит документы, поступившие на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси. 17 июля пройдет первое заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Все поданные заявления изучат в течение пяти дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Роль инициативных групп — сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. Чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты необходимо до 21-го августа заручиться поддержкой не менее 100 тысяч белорусов.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
До конца 2015 года в Минске планируют построить более 700 тысяч квадратных метров жилья
16 июля 2015 17:18

До конца 2015 года в Минске планируют построить более 700 тысяч квадратных метров жилья

10 представителей в состав городской и районных избирательных комиссий по выборам Президента Беларуси выдвинул Минский городской комитет БРСМ
16 июля 2015 17:06

10 представителей в состав городской и районных избирательных комиссий по выборам Президента Беларуси выдвинул Минский городской комитет БРСМ

Александр Лукашенко: У Беларуси с Молдовой нет нерешенных вопросов и закрытых тем для обсуждения
16 июля 2015 16:47

Александр Лукашенко: У Беларуси с Молдовой нет нерешенных вопросов и закрытых тем для обсуждения