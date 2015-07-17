Новости Беларуси. Центризбирком рассмотрит документы, поступившие на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси. 17 июля пройдет первое заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Все поданные заявления изучат в течение пяти дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роль инициативных групп — сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. Чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты необходимо до 21-го августа заручиться поддержкой не менее 100 тысяч белорусов.