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До конца 2015 года в Минске планируют построить более 700 тысяч квадратных метров жилья

16 июля 2015 17:18
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Новости Беларуси. До конца 2015 года в Минске планируют построить более 700 тысяч квадратных метров жилья. Причем 550 тысяч, а это 74% от общего плана, уже сданы в первом полугодии.

В городе активно реализуется и программа по улучшению жилищных условий для многодетных семей. Сейчас на очереди в районных администрациях около 200 тысяч таких нуждающихся. В 2015 году для них построят квартиры общей площадью 15 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
Выполняется задание по госзаказу, по строительству жилья для отселения из ветхих аварийных домов. Что касается обязательной составляющей комфортной жизни – социальной инфраструктуры – в этом году планируется ввести три детских сада, школа, поликлиника. Это районы, которые наиболее остро сегодня нуждаются в таких объектах: Каменная горка, Дружба, Масюковщина.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Виктор Лаптев

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