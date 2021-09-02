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Владимир Макей об интеграции: это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется

02 сентября 2021 16:41
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Новости Беларуси. Предстоящие переговоры в России стали еще одной темой общения с журналистами. Главным вопросом на предстоящей встрече Лукашенко и Путина будет обсуждение 28 союзных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Макей об интеграции: это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Наверняка главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. На этой встрече, я предполагаю, будут приняты соответствующие решения по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ. Что касается постановки вопроса, будет суверенитет или не будет, об этом уже было много сказано. Вопрос заключается лишь в том, что надо исполнять те договоры, которые в свое время заключаются между любыми государствами. Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется. Нет. Это было взаимное решение, и это решение о более тесной интеграции находится в русле интересов обоих государств.

# Беларусь-Россия # Владимир Макей # Фотофакт

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