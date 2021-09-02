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Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов. О чём ещё договорились Байден и Зеленский?

02 сентября 2021 16:43
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Зеленский совершил свой первый визит в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне он провел встречу с Байденом, которую очень ждал и которая неоднократно откладывалась по инициативе американской стороны.

Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов. О чём ещё договорились Байден и Зеленский?-1

О чем говорили более двух часов два президента, стало известно не сразу, так как итоговой пресс-конференции, которой обычно завершают встречи на высшем уровне, почему-то не было. По итогам переговоров на сайте Белого дома появилось совместное заявление лидеров США и Украины.

Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов. О чём ещё договорились Байден и Зеленский?-3

В первом пункте было особо подчеркнуто, что Америка поддерживает территориальную целостность Украины и сделает все, чтобы привлечь Россию к ответственности за конфликт на востоке страны. Обещал Байден и военную помощь. Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов. Два президента в один голос осудили строительство российского трубопровода «Северный поток-2», назвав его экономической угрозой энергобезопасности Европы.

Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов. О чём ещё договорились Байден и Зеленский?-5

За такое единодушие Америка пообещала Украине экономическую помощь и дала ей 45 миллионов долларов на гуманитарные расходы. Плюс более двух миллионов доз вакцин от коронавируса на 55 миллионов долларов. Зеленский стал вторым европейским лидером, с которым встретился Байден. Его опередила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В США перепутали фамилию Зеленского. Вот как назвали украинского лидера – читать здесь.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден # Ангела Меркель # Фотофакт

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