Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов. О чём ещё договорились Байден и Зеленский?

Зеленский совершил свой первый визит в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вашингтоне он провел встречу с Байденом, которую очень ждал и которая неоднократно откладывалась по инициативе американской стороны.

О чем говорили более двух часов два президента, стало известно не сразу, так как итоговой пресс-конференции, которой обычно завершают встречи на высшем уровне, почему-то не было. По итогам переговоров на сайте Белого дома появилось совместное заявление лидеров США и Украины.

В первом пункте было особо подчеркнуто, что Америка поддерживает территориальную целостность Украины и сделает все, чтобы привлечь Россию к ответственности за конфликт на востоке страны. Обещал Байден и военную помощь. Киев получит вооружение на 60 миллионов долларов. Два президента в один голос осудили строительство российского трубопровода «Северный поток-2», назвав его экономической угрозой энергобезопасности Европы.