Прямой эфир

Официальный визит Лукашенко в Узбекистан завершён

10 февраля 2024 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Официальный визит главы государства в Узбекистан завершен. В аэропорту Александра Лукашенко проводили премьер, министр иностранных дел, а также мэр Ташкента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный визит Лукашенко в Узбекистан завершён-1

Официальный визит Лукашенко в Узбекистан завершён-3

Визит Александра Лукашенко уже назвали историческим, что отражает и количество подписанных договоренностей о сотрудничестве.

Официальный визит Лукашенко в Узбекистан завершён-6

Мы намерены не просто торговать, а создавать кооперационные цепочки. Это позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую после можно реализовывать на рынках третьих стран.

Эксперт: сотрудничество с Узбекистаном – еще один путь для обхода санкций. Подробнее здесь.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко подтвердил готовность Беларуси быть вовлечённой в новом статусе в различные форматы ШОС
09 февраля 2024 17:30

Лукашенко подтвердил готовность Беларуси быть вовлечённой в новом статусе в различные форматы ШОС

Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу»
08 февраля 2024 11:04

Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу»

Лукашенко возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте
08 февраля 2024 07:47

Лукашенко возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте