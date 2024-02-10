Официальный визит Лукашенко в Узбекистан завершён

Официальный визит главы государства в Узбекистан завершен. В аэропорту Александра Лукашенко проводили премьер, министр иностранных дел, а также мэр Ташкента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит Александра Лукашенко уже назвали историческим, что отражает и количество подписанных договоренностей о сотрудничестве.

Мы намерены не просто торговать, а создавать кооперационные цепочки. Это позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую после можно реализовывать на рынках третьих стран.