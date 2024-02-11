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Шатров: будущее киевского режима зависит от кого угодно, но только не от самого Зеленского

11 февраля 2024 19:11
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Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Шатров: будущее киевского режима зависит от кого угодно, но только не от самого Зеленского-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
С точки зрения логики и реализма, у режима Зеленского нет будущего. С точки зрения сегодняшней ситуации и сюрреализма, который развивается в политике и происходит на наших глазах на просторах всего мира, у этого режима будет будущее до тех пор, пока этого захотят Соединенные Штаты.

Шатров: будущее киевского режима зависит от кого угодно, но только не от самого Зеленского-4

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Действительно, это не самостоятельный режим, поэтому его будущее зависит от кого угодно, только не от самого Зеленского. В данном случае, если уже прогнозировать длительность нахождения у власти этого персонажа, я думаю, что в этом году мы увидим очень серьезные политические процессы, которые или сметут данный режим... Опять же, в личностном плане режим, а не систему управления Украины, которая базируется и находится на самом деле не в Киеве, а в Европе. А я имею в виду исчезновение Зеленского как персонажа. Либо мы увидим укрепление его позиций, если он сможет принять какие-то существенные меры и какими-то действиями показать Западу, что он еще может управлять этим протекторатом.

Шатров: будущее киевского режима зависит от кого угодно, но только не от самого Зеленского-7

Василий Вакаров, политический аналитик, участник международного движения «Другая Украина»:
Сам Зеленский как президент (и его окружение) диктует повестку дня в Украине, диктует свою волю. К моему сожалению, режим Зеленского достаточно устойчив.

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# Международная политика # Николай Бузин # Игорь Шатров

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