Шатров: будущее киевского режима зависит от кого угодно, но только не от самого Зеленского

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: С точки зрения логики и реализма, у режима Зеленского нет будущего. С точки зрения сегодняшней ситуации и сюрреализма, который развивается в политике и происходит на наших глазах на просторах всего мира, у этого режима будет будущее до тех пор, пока этого захотят Соединенные Штаты.

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Действительно, это не самостоятельный режим, поэтому его будущее зависит от кого угодно, только не от самого Зеленского. В данном случае, если уже прогнозировать длительность нахождения у власти этого персонажа, я думаю, что в этом году мы увидим очень серьезные политические процессы, которые или сметут данный режим... Опять же, в личностном плане режим, а не систему управления Украины, которая базируется и находится на самом деле не в Киеве, а в Европе. А я имею в виду исчезновение Зеленского как персонажа. Либо мы увидим укрепление его позиций, если он сможет принять какие-то существенные меры и какими-то действиями показать Западу, что он еще может управлять этим протекторатом.