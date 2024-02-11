Игорь Шатров: ЕС или развалится, или будет реформирован

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Европейский союз или просто должен будет развалиться, или должен быть реформирован. Я думаю, что об этом уже многие говорят. И в явных, и в тайных беседах они об этом говорят. Они это видят. Единственное, есть ли сейчас такие политические лидеры? Вспомним, кто создавал Евросоюз – постепенно, по этапам как он создавался, какие лидеры тогда были в Европе. И вот при всем уважении к Орбану, наверное, да, сейчас это фигура мирового уровня. Но если Орбан – фигура мирового уровня, тогда уже… Понимаете, до этого дошла мировая политика. По большому счету, Венгрия преследует узковенгерские интересы. Настолько узкие, что никакой глобальной политики нет, просто Венгрии нужна дешевая энергия. Венгрии необходимо обеспечить независимость энергетическую. Таким образом, это позволяет решать какие-то внутренние проблемы, и ради этого Орбан идет на такие серьезные поступки.

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