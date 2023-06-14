«Ни Америке, ни ЕС мы просто так не нужны». Почему белорусам не стоит верить Западу?

Алена Дзиодзина, психолог:

Еще один пример информационно-психологического мифа – заблуждение в социальном обществе, что якобы наши проблемы кому-то будут нужны просто так. Бескорыстно. Поистине, как и в обычной жизни, мы безусловно необходимы лишь сами себе, родным и самым близким. Спасение утопающих – зачастую забота самих утопающих. И если до проблемной ситуации можно не доводить, то предпочтительно так и сделать. Так как цена за праздность в таких вопросах, как правило, независимость. В масштабах отдельной личности – это уже очень много. Но в масштабах целой страны урон множится в бесконечность.

Легенды о «бескорыстном спасателе» функциональны с позиции недругов. Потому как если не сами, то кто-то за нас – обычно это уход напрямую в зависимость. И в политике тоже. По этой причине зарубежные манипуляторы и поддерживают данный миф в информационном пространстве. Лишь бы «жертва» манипуляций охотно расслабилась и свою ответственность вверила в руки «Запада». На эти процессы влияет по-своему как народ, так и власть. На срезе истории мы можем увидеть, что путь в таком направлении уводил другие страны от саморазвития. И тем не менее, люди ступали на те же грабли. Каждый раз почти одинаково. Вновь и опять! Почему? На первый взгляд, сам посыл звучит привлекательно: можно нажить сколь угодно проблем и кто-то решит их вместо тебя. Зарубежная «помощь» обещает как бы гарантии. Однако в мнимой легкости аксиома: ни Америке, ни ЕС мы просто так не нужны. Им интересно то, чем от нас поживиться, если научить страну быть беспомощной.

Поистине основная цель западной «поддержки»: сначала привить чужому государству навык бессилия перед лицом приходящих трудностей и в нужный момент этот «винтик» использовать. Как, например, инструмент давления. Либо на ту страну непосредственно. Либо уже на других. На трезвую голову сама модель поведения, когда бросают свое, чтоб взять на то место чужое, звучит словно лютый абсурд. Однако возможности и размах психологии «вынуждает» принять зарубежный миф.