«Действия МОТ, в принципе, ожидаемы». Почему не стоит удивляться резолюции против Беларуси? Мнение экспертов

Новости Беларуси. Принятие резолюции против Беларуси на сессии Международной организации труда в Женеве вызвало резонансную реакцию в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя это было ожидаемо, все же до последнего рассчитывали на здравый смысл. Хотя бы из соображений, что МОТ никогда не была площадкой для большой политики. И еще год назад сложно было представить, что когда-нибудь здесь будут принимать решения, направленные против трудящихся.