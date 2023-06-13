«Действия МОТ, в принципе, ожидаемы». Почему не стоит удивляться резолюции против Беларуси? Мнение экспертов
Новости Беларуси. Принятие резолюции против Беларуси на сессии Международной организации труда в Женеве вызвало резонансную реакцию в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хотя это было ожидаемо, все же до последнего рассчитывали на здравый смысл. Хотя бы из соображений, что МОТ никогда не была площадкой для большой политики. И еще год назад сложно было представить, что когда-нибудь здесь будут принимать решения, направленные против трудящихся.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На сегодняшний момент здесь абсолютно неприкрытое политическое давление на нашу страну. Вернее, попытка этого политического давления. Знаете, то, что используются для этой цели так называемые наши независимые профсоюзы, в принципе, еще раз подтвердило то, что они далеки от независимости и что они сегодня выполняют чей-то очень некрасивый и грязный заказ. Но самое неприятное и страшное, что это заказ не против политической власти, политического строя нашей страны, что является их целью, это прямое нарушение прав наших граждан, которых они будто бы защищают.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Действия МОТ, в принципе, ожидаемы, потому что мы на протяжении последних 30 лет мы видим, как коллективный Запад целенаправленно разрушает систему международных организаций, которая была выстроена после Второй мировой войны. Сейчас мы видим, что МОТ принял полностью ангажированную позицию Запада, направленную против суверенных государств. Она не направлена сугубо против Беларуси, это является прецедентом. Такие действия МОТ сейчас будут адресованы, скорее всего, в отношении других государств, тех, которые имеют свою суверенную позицию, направленную на обеспечение защиты интересов своего народа, в первую очередь трудящегося.
Николай Бузин: МОТ решает задачи, которые ей транслируют спонсоры.
Эксперты не исключают, что уже в ближайшем будущем в мире прозвучит инициатива о создании новых международных организаций, с трибуны которых будут звучать объективные оценки и где будут принимать справедливые решения.