Независимость Беларуси под угрозой? Вот что на это ответил Анатолий Исаченко

Ольга Коршун, ведущая: Стоит отметить, что не все соседи ведут себя по-хамски. Россия тоже наша соседка, и у нас давно с ней хорошие отношения. Конечно, они переживают разные времена и какие-то разные волны, но в целом у нас добрососедские порядочные отношения. Вы, в том числе, занимаете должность заместителя председателя Парламентского собрания Союзного государства. И много уже всплывал вопрос, касающийся интеграции. У многих вызывает волнение, что, мол, Беларусь может в результате интеграции потерять независимость. Сегодня какие процессы идут внутри Союзного государства? Стоит ли нам опасаться того, что наша независимость находится под угрозой?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы – независимое государство. У нас есть свой суверенитет. Мы работаем с Российской Федерацией для того, чтобы создать… Ну, уже не дорожные карты, а союзные программы. Часть из них отработана, этим занимается правительство. Те программы, которые отработаны на уровне правительства, приняты. И мы будем работать по этим союзным программам. Там предусмотрено, кто, что и чем будет заниматься.

Поэтому о потере суверенитета, сдаче его, по-моему, вообще в принципе не может быть и речи. Со стороны России тоже не было никаких высказываний по этому вопросу. Я имею в виду официальный Кремль. Да, то, что касается некоторых газет, которые пишут – ну, у нас же писать все могут, отвечать просто за это иногда некому.

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