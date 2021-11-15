Немецкий политолог: в Германии готовы пойти беженцам навстречу, но в ЕС по этому поводу нет общего мнения

Александр Лукашенко для разрешения кризиса предложил вывезти беженцев из Ближнего Востока, которые собрались на границах, в Мюнхен. Это стало темой бурного обсуждения множества экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как прокомментировал эту идею известный немецкий политолог Александ Рар.

Александр Рар, политолог (Германия):

Я думаю, что в Германии действительно ситуация немножко меняется. Я вам объективно хочу сказать. В том плане, что люди и политики готовы все-таки пойти беженцам навстречу и какую-то часть по гуманитарным соображениям все-таки вывезти из приграничной зоны в Германию, в Европейский союз. Проблема в том, что в Европейском союзе по этому поводу нет общего мнения, потому что, как мы видим, и Польша, и Великобритания, наоборот, наращивает конфликт.

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