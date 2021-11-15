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Немецкий политолог: в Германии готовы пойти беженцам навстречу, но в ЕС по этому поводу нет общего мнения

15 ноября 2021 14:04
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Александр Лукашенко для разрешения кризиса предложил вывезти беженцев из Ближнего Востока, которые собрались на границах, в Мюнхен. Это стало темой бурного обсуждения множества экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как прокомментировал эту идею известный немецкий политолог Александ Рар.  

Известный политолог высказал это мнение в ток-шоу «60 минут», в котором принимает участие и наш обозреватель Григорий Азаренок.  

Немецкий политолог: в Германии готовы пойти беженцам навстречу, но в ЕС по этому поводу нет общего мнения-1

Александр Рар, политолог (Германия):  
Я думаю, что в Германии действительно ситуация немножко меняется. Я вам объективно хочу сказать. В том плане, что люди и политики готовы все-таки пойти беженцам навстречу и какую-то часть по гуманитарным соображениям все-таки вывезти из приграничной зоны в Германию, в Европейский союз. Проблема в том, что в Европейском союзе по этому поводу нет общего мнения, потому что, как мы видим, и Польша, и Великобритания, наоборот, наращивает конфликт.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Александр Лукашенко # Александр Рар # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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